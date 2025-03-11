國民黨力推「還稅於民」 普發現金要過三關

國民黨力推「還稅於民」，主張普發現金1萬元，引發各界熱議。財經官員表示，若要普發現金，依現在情況仍要「過三關」，包含立法或修法賦予法源、編列特別預算、部會執行發放作業。

普發現金在台灣並非首例，先前在新冠肺炎疫情過後，政府就曾透過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》為法源，普發現金每人6,000元，當時主計總處曾表示，可推升經濟成長率0.3個百分點。

由於去年稅收超徵5,283億元，屬中央部分為3,757億元，普發現金聲浪再起。政院表示，還債優先，但視財政與國家需求可以討論。財經官員表示，假設要普發現金，至少還有三關卡。

首先，一定要有法源基礎。回顧當年普發6,000元，就是透過疫後特別條例，送到立法院審議並通過三讀，才有辦法走下去。當時特別條例不僅賦予發放現金法源，也明訂可用於撥補台電、勞健保等。

其次，立法通過之後，政府還要依據特別條例編列特別預算，同樣也須經過立法院審議。當年疫後特別預算審議過程中，朝野立委對於普發現金額度、經費挹注補貼台電等提出不少意見，經過協商後才順利過關。

最後是進入到部會執行程序，不過這個關卡阻力相對小，因為過去已有普發現金6,000元經驗，系統早已建置完成，當年也曾設計多元管道發放，以達便民，因此只要法規、預算皆到位，發放實務不成問題。