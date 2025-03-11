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機械業對美出口占比攀升

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣機械公會理事長莊大立昨（10）日表示，台灣機械2月出口值20.81億美元、年增12.2%；其中對美國出口持續成長，目前出口美國占台灣整體出口比重已攀升至27.2%，遠遠超越中國大陸的21.1%，穩居台灣機械出口第一大市場。

值得注意的是，工具機產業需求依舊疲軟，前二月合計出口值僅2.73億美元、年減18.9%，是主要出口品項中下滑幅度最大者。但上周台北國際工具機展剛閉幕，台灣參展商收到不少訂單與買家詢價，預期將為工具機產業出口增添不少動能。

前二月機械出口值前三大：檢量測設備7.56億美元、占比17.3%，年增2.5%；電子設備7.30億美元、占比16.7%，年增14.0%、工具機2.73億美元、占比6.2%，年減18.9%。

而前二月機械出口國前三大為美國11.87億美元、占比27.2%；中國大陸9.23億美元、占比21.1%；日本3.74億美元、占比8.6%。

莊大立指出，美國與大陸仍為台灣機械出口的前兩大市場，累計2025年前二月台灣對大陸機械出口小幅下滑1.0%，對美國出口則增加8.7%。

美中經濟持續競爭，美國對大陸的加徵關稅已實施，大陸出口受影響而減緩。而美國市場在美國優先與製造業回歸的政策導引下，市場信心相對穩健，台灣機械對美出口持續成長較不受影響。

工具機 美國

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