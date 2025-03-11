還稅於民 普發現金有影…立委估發放時間落在8至9月

國民黨力推普發現金1萬元，行政院副秘書長李國興昨（10）日在立法院公聽會中表示，不贊成常態性發放，但若是以特別條例一次性發放，視財政與國家需求前提下「可以討論」。

行政院在會後補充，歲計賸餘使用方式皆按《預算法》規定，一定要優先還債、減少舉債數，另外也可透過編列特別預算方式擴大投資與照顧人民，政院秉持正面態度持續研議中。

國民黨立委賴士葆問主計長陳淑姿，若普發現金特別條例順利通過，以過去經驗，現金發放大約需要多久時間？陳淑姿表示，從法案通過到現金發放至少需要三個月以上。

普發現金各方態度

賴士葆據此估算，若特別條例最晚在5月通過三讀，現金發放時間可能落在8月至9月，國民黨將在本會期內積極推動此案，讓人民能夠實質受惠。

立法院財政委員會昨日舉行「稅收超徵還稅於民」公聽會，對於國民黨提出超徵稅收還稅於民常態化，行政院、主計總處、財政部皆明確表態反對，但對於是否透過特別條例「一次性」發放，部會並未強烈表達反對意見。

賴士葆指出，政府長期以「還債優先」為由拒絕普發現金，但據統計，過去十年超徵稅收累計已達1.3兆元，實際還債僅1,200多億元。新加坡、香港、美國等國家都有舉債並發放現金給國民，應將超徵稅收回饋人民。

李國興解釋，預算編列本就存在不確定性，因中央政府預算需依據《預算法》、《公債法》及《財政紀律法》等規範，並兼顧國家發展與財政紀律，編列與實際執行之間可能產生差距。

針對國民黨所提「普發現金常態化」主張，李國興強調，政府反對將其作為常態性制度，因為歲計餘額僅反映單一年度，不宜法制化，應根據政策優先順序來決定資源運用。

賴士葆會中追問，政府反對常態化，那若採特別條例、一次性發放是否同意？李國興回應，要視財政與國家需求。賴再追問，那代表特別條例可以討論？李回應「可以討論」。