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賴建信升經部常次 力推二次能源轉型

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
經濟部水利署長賴建信升任常務次長。圖／水利署提供
經濟部水利署長賴建信升任常務次長。圖／水利署提供

經濟部昨（10）日宣布，行政院已核定由原水利署長賴建信升任經濟部常務次長，將督導能源、水利、國營事業等重點業務，經濟部長郭智輝給予兩大任務，期許推動二次能源轉型、支援產業接軌國際減碳

原任經濟部常務次長連錦漳已於今年3月2日退休，經濟部昨日表示，其所遺職缺經行政院核定由賴建信升任，加上另外兩位政務次長江文若、何晉滄，經濟部三位次長終於補齊。

經濟部指出，賴建信為國立中興大學水土保持學系博士，在水利署自基層工程員做起，曾任水利署科長、中區水資源局主任工程司、水利署工程事務組組長、水利署南區水資源局局長、水利署主秘及副署長等職務，並自2016年11月11日起擔任水利署長。

賴建信擔任水利署長任內，秉持「創新來自傳統之純粹」信念，領導同仁做好每一件事，透過建立公開透明機制、建構風險管理制度、完備法令規定及拓展技術創新等方式，以「逕流分擔、出流管制」、「在地滯洪」、「多元供水」等具體措施，有效應對極端氣候下治水、抗旱與穩定供水的艱鉅挑戰。

賴建信也透過積極溝通協調，順利開徵耗水費，落實用水正義，同時也注重永續發展及國際合作，如協助行政院水及流域永續推動小組推動韌性調適、於水利工程減碳上取得國際認證、完成國內首例造林碳匯專案註冊及與美國工兵團合作協議簽署等，受到高層肯定。

經濟部表示，部長郭智輝期許新任賴次長憑藉其領導管理能力及跨域執行力，協助督導能源、水利及國營事業重點業務，加速推動第二次能源轉型，支援產業接軌國際減碳趨勢，以持續提升國際競爭力。

水利署 減碳 經濟部

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