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2028年人均 GDP 將挑戰4萬美元 學者：正視所得分配不均

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
政府訂下2028年台灣人均GDP達4萬美元目標。聯合報系資料照
政府訂下2028年台灣人均GDP達4萬美元目標。聯合報系資料照

政府訂下2028年台灣人均GDP達4萬美元目標，財經學者對此表示，這個目標不算太難，但若全靠科技業拉抬，傳統產業仍未改善的話，所得分配不均問題將更加嚴重，應正視這項議題。

東海大學經濟系教授邱達生表示，在追求人均GDP成長同時，經濟部更應關切到每一個產業，並關注到每一個層面，倘若貿易戰影響不大，AI應用成長動能持續，再加上台灣又是半導體強國，2028年人均GDP很有機會達4萬美元。

不過邱達生示警，若人均GDP高成長皆靠科技業拉抬，傳產動能不大的話，所得分配不均情況勢必更加惡化。目前傳產面臨復甦不完全，也面臨關稅戰、地緣政治等衝擊；服務業方面，也期待應有更好的經營環境，這些都是當前仍待改善的產業現況。

中央大學經濟系教授吳大任認為，美國總統川普新政帶來高度不確定性，他認為人均GDP只要能守住現況就不錯了，他提及，我國民間投資集中在半導體，特別是台積電，但隨著台積電宣布擴大赴美投資，在資源配置有限情況下，過往台積電平均每年在台投資300億至400億美元的規模，勢必被美國拉過去。

GDP 台積電

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