台灣人均GDP 超日趕韓…主計總處：2028年將挑戰4萬美元

主計總處統計，去年台灣平均每人國內生產毛額（GDP）為33,983美元，與亞洲主要國家相比呈「超日趕韓」，日本同年為32,859美元，南韓為36,132美元。主計總處認為，未來四年若經濟成長維持3%且匯率穩定，人均GDP可望達4萬美元。

國發會去年向行政院報告未來四年（2025年至2028年）國家發展計畫，希望人均GDP能突破4萬美元；經濟部長郭智輝日前也表示，希望能在2028年達標。

主計總處2月底更新台灣去年人均GDP為33,983美元，與亞鄰國家相比，超越日本的32,859美元（IMF估算），但遜於南韓的36,132美元（IMF估算），儘管南韓去年政局混亂，但人均GDP仍較2023年成長。

其餘亞洲四小龍國家人均GDP更高，香港去年為54,113美元，新加坡更突破9萬美元大關、達90,689美元。

至於2025年亞洲主要國家人均GDP表現，主計總處預測台灣為35,106美元，IMF預測日本為35,611美元、南韓37,675美元、香港55,608美元、新加坡93,956美元。若按此預測，今年台灣又將被日本反超。

觀察台灣人均GDP變化，經濟部資料顯示，台灣在1992年為10,768美元，歷時19年突破2萬美元，在2011年達20,866美元；之後僅花一半時間、歷時十年即突破3萬美元，於2021年站上32,944美元；2024年續創新高，來到33,983美元。

對於四年突破4萬美元目標，主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，「不是沒有難度，卻也不是很離譜的目標」，若接下來四年我國經濟成長率維持約3%成長，且匯率穩定，是有機會。不過他強調，不能只看短時間數字目標，重點是要提高我國產業競爭力和附加價值率，且要均衡發展才更為重要。

蔡鈺泰表示，人均GDP亦受匯率影響，當匯率貶幅較大時，即使經濟成長率往上走，但是按美元計算的人均GDP仍可能衰退，例如2023年人均GDP為32,442美元，與2022年32,827美元相比為減少，但當年經濟成長率仍是成長。

蔡鈺泰指出，通常經濟成長表現佳時人均GDP就好，但前提是匯率沒有太大波動。理論上景氣好、出口就好，只是人均GDP不只受實體經濟活動影響， 還有金融因素，包括股匯市資金流向、美元角色等，多少都會有一點干擾。

蔡鈺泰表示，2028年台灣人均GDP要達4萬美元目標，雖然仍有滿多變數，但並不算太誇張的目標，仍滿有機會達到。