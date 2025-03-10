看護移工重症怎麼辦？ 勞部啟動整合服務提供支援機制

勞動部10日表示，自即日起正式啟動「家庭看護移工重大傷病整合服務」，協助雇主在面對移工因重大傷病無法繼續工作及照顧之空窗期，提供支援機制，減輕雇主負擔同時確保移工獲得適當照護。

勞動部指出，隨著我國逐步邁入超高齡社會，國內家庭對於看護的需求也隨之上升。根據最新的資料統計，截至2025年1月底，全台依法聘僱的家庭看護移工已達19萬7,742人。然而當家庭看護移工因故遭遇重大傷病時，雇主將面臨移工的重病照料及被看護者無人照顧等困境。

因此，勞動部建立家庭看護移工重大傷病整合服務，當家庭看護移工發生重大傷病，雇主只要一個步驟，向各地方政府的移工諮詢服務中心或直接聘僱聯合服務中心或通報1955勞工諮詢申訴專線，後續地方政府將啟動單一窗口整合服務模式，派員關懷訪視，瞭解移工的身心狀況及雇主的家庭照顧需求，並提供最適切的轉介、諮詢及協助。

勞動部還提到，地方政府也會協調駐台辦事處聯繫移工的母國親屬，並依家庭看護移工的需求提供支援服務，包括安置服務及醫療協助等。同時，在雇主面臨照顧人力空窗期間提供必要的支援，包括協助申請「擴大聘僱外籍家庭看護工家庭使用喘息服務」或「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」。

另，為瞭解雇主及移工運用相關服務資源的情況，1955免付費專線將於接獲通報一個月後主動關懷追蹤雇主及移工之狀況，確保雙方均已獲得妥善協助。

勞動部表示，家庭看護移工重大傷病整合服務的實施，可提供雇主整合性的協助，並確保家庭看護移工能在健康、工作、生活上獲得支持，藉此強化勞資雙方和諧，促進勞雇雙贏，如欲瞭解該機制的相關細節，亦可撥打1955免付費專線諮詢。