經濟部宣布賴建信升任常次 督導能源、水利及國營事業

經濟部10日宣布，常務次長連錦漳2025年3月2日退休後，所遺職缺經行政院核定由水利署署長賴建信升任。

經濟部指出，新任賴次長為國立中興大學水土保持學系博士，在水利署從基層工程員做起，曾任水利署科長、水利署中區水資源局主任工程司、水利署工程事務組組長、水利署南區水資源局局長、水利署主任秘書及副署長等職務，並自2016年11月11日起擔任水利署署長迄今。

擔任水利署署長任內秉持「創新來自傳統之純粹」的信念，領導同仁做好每一件事，透過建立公開透明機制、建構風險管理制度、完備法令規定及拓展技術創新等方式，以「逕流分擔、出流管制」、「在地滯洪」、「多元供水」等具體措施，有效應對極端氣候下治水、抗旱與穩定供水的艱鉅挑戰，並透過積極的溝通協調，順利開徵耗水費，落實用水正義，同時也注重永續發展及國際合作，如協助行政院水及流域永續推動小組推動韌性調適、於水利工程減碳上取得國際認證、完成國內首例造林碳匯專案註冊及與美國工兵團合作協議簽署等，成果斐然。

經濟部表示，郭智輝部長期許新任賴次長憑藉其卓越的領導管理能力及跨域執行力，協助督導能源、水利及國營事業重點業務，加速推動第二次能源轉型，支援產業接軌國際減碳趨勢，以持續提升國際競爭力。