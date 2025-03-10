麗升能源在手案量逾200MW 今年營運估樂觀

再生能源系統整合商麗升能源（8087）董事長林麗珍10日指出，公司目前在手案量超過200MW，估計今年營收、獲利將有望較去年顯著成長，展望樂觀。

麗升前身為華鎂鑫，過去主要業務是光碟片，4年前開始邁入轉型，並在2024年更名為麗升能源科技，目前主要業務是投入各類再生能源案場開發以及儲能案廠，同時也有綠電售購以及案廠維運等業務。

林麗珍表示，公司自2021年轉型再生能源產業後，去年起進入擴張收割期，營運規模逐步擴大，並交出亮麗成績單，目前在手案量也超過200MW，估計今年營運有望更上層樓。

麗升去年營收7.78億元，年增282%，創歷史新高，稅後純益2,200萬元，年減81%，每股純益0.61元，獲利衰退原因主要是前年有處分不動產業外收入；麗升為回饋股東支持，擬配發現金股利1元，配發率達164%。

展望未來，目前麗升開發位於台南市七股區的「麗升五福專案」案場完成進度已達七成；在合作開發部分，不僅與本地壽險公司合資麗崴風光能源公司、並與外資和暄綠能、以及開鴻能源共同開發的漁電共生案場，累積在手裝置容量近200MW，電廠資產管理容量已經增至165 MW，規模經濟將逐漸顯現。

為加速擴張，麗升延續與本地壽險公司合作的策略，去年底已成立「鑫鑫永續能源」合資公司，首例投資案即在彰化結合養殖漁業，第一階段設立容量達60MW的室內漁電共生案場，加上先前麗崴風光能源之合資公司，累積投資金額將達100億元規模。

至於麗升在全台申設中的案場，目前待核准的光電案場裝置容量超過200MW。預估今年除了將啟動第一型農電共生案場，北中南各地的室內漁電共生案場，亦將陸續取得電業籌設許可或推動掛表併聯。