快訊

尹錫悅彈劾案本周宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

麗升能源在手案量逾200MW 今年營運估樂觀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
麗升能源董事長林麗珍指出，公司目前在手案量超過200MW，估計今年營收、獲利均有望較去年顯著成長，展望樂觀。陳昱翔/攝影
麗升能源董事長林麗珍指出，公司目前在手案量超過200MW，估計今年營收、獲利均有望較去年顯著成長，展望樂觀。陳昱翔/攝影

再生能源系統整合商麗升能源（8087）董事長林麗珍10日指出，公司目前在手案量超過200MW，估計今年營收、獲利將有望較去年顯著成長，展望樂觀。

麗升前身為華鎂鑫，過去主要業務是光碟片，4年前開始邁入轉型，並在2024年更名為麗升能源科技，目前主要業務是投入各類再生能源案場開發以及儲能案廠，同時也有綠電售購以及案廠維運等業務。

林麗珍表示，公司自2021年轉型再生能源產業後，去年起進入擴張收割期，營運規模逐步擴大，並交出亮麗成績單，目前在手案量也超過200MW，估計今年營運有望更上層樓。

麗升去年營收7.78億元，年增282%，創歷史新高，稅後純益2,200萬元，年減81%，每股純益0.61元，獲利衰退原因主要是前年有處分不動產業外收入；麗升為回饋股東支持，擬配發現金股利1元，配發率達164%。

展望未來，目前麗升開發位於台南市七股區的「麗升五福專案」案場完成進度已達七成；在合作開發部分，不僅與本地壽險公司合資麗崴風光能源公司、並與外資和暄綠能、以及開鴻能源共同開發的漁電共生案場，累積在手裝置容量近200MW，電廠資產管理容量已經增至165 MW，規模經濟將逐漸顯現。

為加速擴張，麗升延續與本地壽險公司合作的策略，去年底已成立「鑫鑫永續能源」合資公司，首例投資案即在彰化結合養殖漁業，第一階段設立容量達60MW的室內漁電共生案場，加上先前麗崴風光能源之合資公司，累積投資金額將達100億元規模。

至於麗升在全台申設中的案場，目前待核准的光電案場裝置容量超過200MW。預估今年除了將啟動第一型農電共生案場，北中南各地的室內漁電共生案場，亦將陸續取得電業籌設許可或推動掛表併聯。

再生能源 壽險公司

延伸閱讀

元太法說會／2024全年營收、營業利益、淨利均達歷史次高

經部次長：2027年台灣將成全球離岸風電第七大

川普政策變數大 雲林風場國際股東仍看好再生能源發展

泓德獲日本2.6億補助金

相關新聞

行政院核定 水利署長賴建信升任經濟部常務次長

經濟部常務次長連錦漳日前退休後，行政院今核定，遺職缺經由經濟部水利署署長賴建信陞任。

數位憑證皮夾3月底沙盒試驗 年底拚測試版上線

數發部今天表示，數位憑證皮夾讓民眾可以自主放入自然人憑證、健保卡、駕照等數位證件，但不會強制使用，也不會另外發行證件。數...

獨家／政院核定華航董座高星潢真除 總座由陳漢銘接任

據了解，行政院已核定中華航空（2610）董座人事案，將由目前代理董座的高星潢真除，至於華航總經理一職則由台灣虎航（675...

普發現金一萬元真有譜？ 行政院主計長曝可能發放時間

國民黨立委賴士葆10日召開「還稅於民」公聽會，強調政府超徵稅收應適當回饋民眾，並推動普發現金法制化，雖然行政院對法制化持...

應對人才流失 新創總會會長邱銘乾：應為公務人員加薪

應對人才流失的危機，接任全國新創總會會長的家登精密董事長邱銘乾表示，公務人員離職及產業、醫療、教育、社會服務等領域人才短...

總統盼會計師助企業建立內控 邁向數位轉型淨零轉型

總統賴清德今天說，政府希望透過數位轉型、淨零轉型的雙軸力量，協助中小企業升級，邁向高階製造、在全球市場站穩腳步；他說，需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。