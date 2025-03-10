融程電法說會／今年營收、獲利有望續創高 目標再併品牌公司

工業電腦廠融程電（3416）10日舉行法說會，展望後市，融程電董事長呂谷清表示，今年倉儲物流訂單倍增，醫療業務也會成長，而國防軍工業務持續高成長，且在該應用占比持續提高下，融程電整體毛利率將維持高檔水準，加上正式併購瑞士廠商後，預期將帶動融程電今年營收、獲利續創新高紀錄。此外，針對公司3-5年發展策略，呂谷清指出，長期來看，融程電規劃將併購另一家品牌公司，但具體細節還不能公布。

展望後市，呂谷清指出，在車檢、國防、新能源、物聯網、倉儲物流、AI邊緣運算訂單持續挹注下，目標全年營收維持穩定成長目標不變。

在獲利表現方面，呂谷清表示，雖終端市場受通膨、俄烏戰爭衝擊影響，市場復甦未明，但強固型電腦、醫療及國防為今年成長重心，有助毛利率上升；另，新地面控站(GCS)應用即將到來，融程電有望受惠第二次數位轉型成長趨勢。

融程電銷售比重為其他業務44%（含國防軍工、石油天然氣、船舶等）、倉儲物流23%、車輛診斷／電動車21%、醫療保健12%。

融程電表示，車輛檢測占比會下滑，主要是因新一代訂單單價下降，但出貨量會增加。融程電為了維持高毛利水準，聚焦國防訂單，這塊對公司未來成長性貢獻最大；目前融程電軍工相關應用營收占比約達10幾%，公司目標朝兩成方向邁進。

針對海外製造布局，呂谷清表示，融程電現在在台灣、越南都有生產基地，因應美國客人要求，目前公司預計今年內將併購泰國廠商，藉此取得當地產能。此外，融程電已有美國製造備案。