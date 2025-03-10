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美國加徵鋼鋁關稅 友鋮：利大於弊加強拓銷歐日市場

中央社／ 台南10日電

汽車專業扣件廠友鋮將於3月18日掛牌上櫃，董事長張宏誠說，美將對進口鋼鋁製品加徵25%關稅，當地要增加產能與人手非短期可達成；而中國受加徵關稅影響，減弱競爭力，對友鋮利大於弊，長期將開發高附加價值產品，將加強拓展歐洲和日本接單。

友鋮專營特殊汽車零配件，涵蓋出口貿易到生產製造，產品8成以上為客製化汽車零件，年出口特殊產品逾2萬個規格，今天舉行媒體交流會。

張宏誠說，美將對進口鋼鋁課徵關稅，不過因當地螺絲螺帽多已淡出，留下來的廠也多無競爭力，以及近期美國鋼價突破1000美元大關、中國也因美國課徵高額關稅而減弱競爭力，對友鋮來說利大於弊。

談到今年展望，張宏誠說，目前友鋮自製比例約16至18%，仍有很大成長空間。台南仁德廠將投資新台幣5000萬元至1億元擴增產能；台南新吉廠今年上半年取得工廠登記後，下半年起將接訂單，未來將可望增加1倍產能。

他也表示，2廠月產能將提升至1000噸，市場主要都供應歐美為主；他預期2至3年內公司自製比例將拉高至25%至30%，有望提升毛利率。

另外，張宏誠提到，希望今年能切入台灣半導體供應鏈，目前正洽談中，有望貢獻今年營收，提高國內業務占比。

友鋮近日公開申購，最低得標價格為每股49.11元，最高得標價格為每股81.41元，得標加權平均價格為每股50.45元，承銷價訂為40元。3月10日為友鋮公開申購期間，12日公開抽籤，預計18日掛牌上櫃。合格標單數量2萬1213張，為競拍張數3713張的5.71倍。

美國 關稅

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