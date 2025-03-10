獨家／政院核定華航董座高星潢真除 總座由陳漢銘接任

據了解，行政院已核定中華航空（2610）董座人事案，將由目前代理董座的高星潢真除，至於華航總經理一職則由台灣虎航（6757）董事長陳漢銘接任，該人事案已由政院核定，並將由華航稍晚召開董事會後正式宣布。

前中華航空公司董事長謝世謙年初猝逝後，當時就先由總經理高星潢暫代董座一職；高星潢畢業於成功大學交通管理學系，在進入華航服務擔任空服員後，隨後也參加華航第一期自訓機師，前往美國北達科塔州受訓。返台後經歷副機師、正機師、檢定機師、教師機師等職，於2003年加入管理團隊，歷任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長及資深副總經理，從基層一線單位到管理階層，在華航服務超過30年，資歷完備具豐富經驗。

陳漢銘年僅46歲，原本並無航空業經驗，但在2016年時以中華航空發展基金會（航發會）代表人身分，擔任中華航空法人董事，同時兼任台灣虎航董事，隨後也在2020年出任台灣虎航董事長，台灣虎航也在陳漢銘的帶領之下，連續二年都締造營業佳績，為國籍航空之最，甚至新冠疫情期間，帶領台灣虎航走過疫情，憑其衝勁，把台灣虎航一手打造為華航集團內的小金雞。