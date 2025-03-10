普發現金一萬元真有譜？行政院主計長曝可能發放時間

國民黨立委賴士葆10日召開「還稅於民」公聽會，強調政府超徵稅收應適當回饋民眾，並推動普發現金法制化，雖然行政院對法制化持反對態度，但對於今年一次性普發現金1萬元的特別條例，則表示有討論空間。

公聽會上，行政院常務副秘書長李國興回應，政府過去曾依經濟環境需求發放現金，但目前仍需評估今年的財政狀況與經濟需求，對於賴士葆提出的「超徵稅收普發現金法制化」，則表達反對立場。

賴士葆質疑，若行政院不希望法制化，是否代表支持國民黨團提出的普發現金特別條例？李國興回應，「特別條例部分沒那麼排斥」賴士葆進一步強調，若條例中加入「遇重大天然災害除外」等但書，是否能獲行政院支持，但未獲正面回應。

賴士葆指出，2024年度決算顯示，政府超收稅收高達1.3兆元，僅還債1,200多億元，並未全部用於減輕民眾負擔，國際間如新加坡、香港、美國等國家皆有舉債，台灣政府理應在超徵稅收的基礎上適度還稅於民，而非一味將超收稅收挪作其他用途。

賴士葆進一步指出，2024、2025年兩年內，平均每年綜合所得稅超徵1,700億元，這些都是納稅人多繳的稅，若扣除地方政府分配的800多億元，中央仍有相當餘裕可進行普發現金，這樣的做法合理且符合公平原則，並能促使財政部提高預算估算的準確度，避免年年超徵卻無適當規劃的情況發生。

針對普發現金的執行時程，行政院主計長陳淑姿回應，若立法院於5月通過特別條例，行政作業時間約需三個月。賴士葆推估，代表通過後最快8月發放，不過還是會爭取發放時間再加速。

賴士葆最後強調，由於民進黨在立法院已非多數，普發現金的推動機會大增。他表態，國民黨將在本會期積極推動特別條例，確保人民能夠共享經濟成長的紅利，並期待行政院能正面回應民意需求。