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帝濶攜手新竹台大分院 進軍NVIDIA GTC 2025

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
帝濶智慧科技總經理鄒耀東宣布已完成AI落地，將攜手新竹台大分院進軍NVIDIA GTC 2025。記者簡永祥／攝影
帝濶智慧科技總經理鄒耀東宣布已完成AI落地，將攜手新竹台大分院進軍NVIDIA GTC 2025。記者簡永祥／攝影

鈺創集團旗下帝濶智慧科技與新竹台大分院，共同研發的「AI隱私醫療照護系統」，將於3月在美國聖荷西舉行的全球人工智慧盛會NVIDIA GTC 2025亮相，本次發表技術具備創新潛力與醫院實用值得關注。該技術透過專利級AI去識別化技術，在提升醫療效率的同時，確保病人隱私與醫療安全。

帝濶智慧科技表示，隨著AI技術快速發展，如何在提升醫療品質的同時確保病人個資安全，已成為關注的重點。帝濶智慧科技與新竹台大分院攜手打造的「AI隱私醫療照護系統」，可即時進行去識別化影像處理，降低個人影像資訊外洩風險，並提供一系列AI辨識功能，如病房/急診室病人身分驗證與追蹤、跌倒或暴力事件等危險動作預警與偵測，提升醫療場域的安全與效率。

目前該系統已導入新竹台大分院竹北院區公共區域與示範病房，運用AI自動辨識技術，在不影響醫療作業的前提下，確保病人與醫護人員的影像隱私，並降低醫療暴力風險，進一步提升院內安全。

NVIDIA GTC是全球AI與高效能運算領域的重要盛會，吸引來自世界各地的技術專家、學術機構與產業領袖。此次「AI隱私醫療照護系統」的發表，有助於提升台灣智慧醫療技術的國際能見度，並獲得專業領域的關注。

此次 GTC 2025 的技術發表，代表台灣在智慧醫療領域的積極參與。未來，新竹台大分院將持續深化 AI技術在醫療領域的應用，透過產學合作與國際交流，推動台灣智慧醫療技術進一步發展。同時，也將持續優化「AI隱私醫療照護系統」，讓更多醫療機構受惠，進一步提升病人隱私保護與醫療作業效率。

AI 台大 醫療暴力

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