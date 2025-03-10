少賺6張迪士尼門票！日圓現「0.2265」 10萬台幣少換4.7萬元

美國總統川普的關稅政策一再轉彎，加上投資人對美國經濟憂慮加深，導致美元急貶，台銀日圓現鈔牌告價10日開盤掛出「0.2265」，為近五個月最貴換匯價，若與去年7月最低點相比，10萬元台幣少換近4.7萬日圓，相當於少了6張東京迪士尼門票。

日圓上周大幅走高，美國貿易政策變數加大引發避險情緒，助推日圓上升。避險買盤增加以及市場預期日本央行可能升息，推動日圓匯率創下五個月新高的147價位。

台銀10日日圓牌告價第一盤「0.2265」，以10萬元台幣換日圓估算，只能換到44萬1,501日圓，與去年7月低點「0.2047」10萬元台幣可換48萬8,519日圓相較，少換4萬7,018日圓，若以東京迪士尼單日成人最低票價7,900日圓換算，則相當於6張門票。