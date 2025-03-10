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總統盼會計師助企業建立內控 邁向數位轉型淨零轉型

中央社／ 台北10日電
總統賴清德（圖）10日在總統府接見「中華民國會計師公會全國聯合會理監事及省（市）公會代表」，感謝他們長期以來致力於建立良好市場環境，維持國家經濟穩定。中央社
總統賴清德（圖）10日在總統府接見「中華民國會計師公會全國聯合會理監事及省（市）公會代表」，感謝他們長期以來致力於建立良好市場環境，維持國家經濟穩定。中央社

總統賴清德今天說，政府希望透過數位轉型、淨零轉型的雙軸力量，協助中小企業升級，邁向高階製造、在全球市場站穩腳步；他說，需要會計師的專業支持，才能建立企業完善的內控制度。

賴總統今天上午在總統府接見「中華民國會計師公會全國聯合會理監事及省（市）公會代表」，他致詞感謝會計師長期以來致力於建立良好市場環境，維持國家經濟穩定，他也感謝會計師公會全聯會不僅促進會計師事業發展，也和金管會密切合作，落實洗錢防制，共同守護人民財產與社會金融安全。

總統說，近來主計總處上修去年的經濟成長率達到4.59%，是亞洲四小龍之首，他相信這是因為有會計師協助企業做出正確決策，讓企業持續成長、投資擴張，也讓台灣的經濟穩健發展。

賴總統指出，全球政經局勢越來越複雜，市場競爭也越來越激烈，許多產業面臨前所未有的挑戰和變革，這時候會計師的專業意見和服務就更加重要。

他舉例，在低碳化和智慧化的趨勢之下，政府以前瞻未來、智慧永續的方向，要發展創意驅動的經濟模式，希望透過數位轉型、淨零轉型的雙軸力量，協助中小企業升級，邁向高階製造，在全球市場站穩腳步。

賴總統認為，無論是建構企業碳盤查能力，提升企業減碳能力，或是協助企業掌握資訊，都需要會計師的專業支持，才能建立企業完善的內控制度。

另外，總統說，面對今年持續強勁的AI商機、低碳發展及自動化需求，許多企業廠商都將繼續擴張產能與設備，他希望會計師除了能運用AI工具分析大數據資料，為企業創造更龐大的商業價值，也能肩負起更多社會責任，協助企業檢視營運模式，引領企業走在永續經營的道路。

總統承諾，政府會跟大家一起合作，共同努力持續提升會計師的執業環境，一起努力迎接新時代挑戰，共同打造智慧永續新台灣，創造台灣經濟更加繁榮富足。

會計師

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