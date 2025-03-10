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數發部推「數位憑證皮夾」拚年底試營運 強調未追蹤民眾資料與隱私

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
數位發展部今展示「數位憑證皮夾」（Taiwan Digital Identity Wallet, TW DIW）雛形。圖／本報系資料照片
數位發展部今展示「數位憑證皮夾」（Taiwan Digital Identity Wallet, TW DIW）雛形。圖／本報系資料照片

數位發展部展示「數位憑證皮夾」（Taiwan Digital Identity Wallet, TW DIW）雛形，將於3月底開放試驗沙盒，並逐步釋出原始碼，同時也將舉辦多場法規調適會議、研討會、工作坊，鼓勵全國各界參與測試及討論，並根據測試建議與法規調適成果修正系統運作，力拚今年12月選定應用場域開始試營運。

數發部長黃彥男表示，數位憑證將成為數位社會的基石，各類服務將以憑證為基礎來進行發展，而數位憑證將賦予民眾對自身證件資料的控制權，可透過選擇性揭露機制強化對資料的保護，同時數位憑證系統的互通性，將有助於推升數位經濟的發展，加速台灣邁向智慧化的數位社會。

數位憑證皮夾將讓民眾自主且安全存放自己的數位證件，如自然人憑證、健保卡、駕照等，未來，民眾只需要攜帶手機出門，就可透過手機快速查驗各類證件，簡化取票、領藥或辦理電信門號的程序。

數發部表示，原本名稱是「數位皮夾」，但常被人認為是支付工具，因此更名為數位憑證皮夾，目的是讓民眾有需要的時候打開手機，透過數位憑證證明是本人，「不是支付工具，也不是數位身分證。」

數發部表示，3月底就會開放大家申請試驗，會一直持續到正式發布，初始版本希望在12月底上線，而開放原始碼也可以讓民眾清楚知道，在使用過程中，沒有追蹤民眾資料與隱私。

數發部表示，數位憑證皮夾不僅採用國際共通的標準，還具備全球跨境數位驗證的互通性能力。此舉，將彰顯台灣對數位人權的重視，同時強化台灣在國際數位合作中的關鍵角色，數發部也將持續推動數位轉型，提升民眾對數位服務的使用體驗，實現數位自主與數位安全的雙重目標。

數發部強調，數位憑證皮夾將徹底簡化民眾的日常數位生活，讓大家享受到更有效率、更安全的數位服務更邀請台北市政府、經濟部、內政部、勞動部、法務部、衛福部、交通部、壽險公會等多個公司部門共同合作，將逐步為台灣營造出數位驗證與授權的生態體系，為數位轉型和創新奠定堅實的基礎環境。

數發部

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