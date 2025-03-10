公路局：即日起 法人車主可線上申辦車輛停駛

交通部公路局自10日起，在「監理服務網」開放法人車主申辦「汽機車停駛線上服務」，法人車主登入監理服務網會員後，於線上提出機車及自用小型車停駛申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於10日內將號牌及行照郵寄至監理所（站）即可完成登記，系統將會寄送停駛證明供車主留存，車輛後續如有使用道路之需求，應先至監理所（站）辦理復駛。

公路局表示，為提供民眾更便利的申辦服務，前已推出「自然人車主申辦汽機車停駛線上服務」、「車牌報廢與繳銷線上申請服務」及「廢車回收一站通」等各項線上服務，2024年已完成約20萬件申請案件，民眾不再受空間及時間限制，隨時隨地均可辦理。為擴大嘉惠更多使用族群使用「汽機車停駛線上服務」，自2025年3月10日起，增加開放法人車主線上申辦機車及自用小型車停駛，將可大幅節省民眾臨櫃洽公及往返公路監理機關時間。

公路局提醒，車輛因故暫時不使用，建議可辦理停駛登記，以暫停計徵汽車燃料使用費及使用牌照稅，惟完成停駛登記車輛，不得行駛道路或於道路停車，如違規上路，將依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人新台幣3,600元以上10,800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。