童子賢：應找較有效率能源

經濟部本月下旬將召開電價審議委員會，預計提出電價調漲方案。和碩董事長童子賢昨說，台灣本身不生產能源，地底下不會冒出石油，我國長期享有便宜電價，主要來自政府補貼台電，回歸市場機制也是選項，建議仍要尋找較有效率的方式。

台電截至去年底累計虧損四二二九億元，為了避免虧損雪球愈滾愈大，近期內部推演三套劇本，最佳情況是總預算覆議案通過，獲得千億元撥補無需再做調整。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇認為，台電故意釋出民生電價調漲消息，試圖把責任全部推向在野黨。

國民黨主席朱立倫昨天到新北市，出席紀念國父孫中山先生逝世一百周年健行植樹活動，朱致詞時批評民進黨能源政策錯誤，導致台電需要政府補助兩千億元，他認為這筆錢應直接回饋給民眾。

童子賢建議，進口的型態有很多種，應該尋找較有效率的能源，才能提供物美價廉的電力，台灣過去享有便宜電價，主要來自政府補貼台電，如果要回歸所謂市場機制，當然也是其中一種選擇，只不過大家也要督促台電，能否用比較有效率的發電方式。

媒體追問，立法院本周即將處理總預算覆議案，台電搶先釋出消息，是否有情勒人民的意味？童子賢反問記者，「漲價是否算情勒？這個我沒有研究，你們覺得呢？」

童子賢表示，許多人擔憂台灣用電需求緊張，其實用電成長早已趨緩，關鍵在於選擇適合的能源類型，還有強化電網建設，全球已經有許多國家重新擁抱核能，所有高附加價值產業都依賴穩定電力，政府應該重新審視能源戰略。

民眾黨主席黃國昌表示，台電在最近幾年出現巨幅虧損，關鍵還在於國家能源政策，如果按民進黨政府方向，台電根本無法達成目標，只會不負責任地繼續用納稅人的錢補貼；民眾黨也不斷呼籲執政黨，不能只是挖東牆補西牆，持續補貼根本無法解決問題。