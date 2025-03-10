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美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

經部福岡貿易投資中心 4月揭牌

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

隨著台積電（2330）赴日本熊本設廠，台日半導體供應鏈合作持續深化。經濟部4月將於福岡設立「台灣貿易投資中心」並揭牌，協助台灣企業赴日布局、順利落地。

這也是繼2024年12月在捷克揭牌「台灣貿易投資中心」之後，又一座海外貿易投資中心。

經濟部表示，台日在半導體合作之後，也將推進人工智慧（AI）、機器人、無人機等產業應用合作。

此外，因應美國川普祭出關稅戰，經濟部先前也表示，將在美國成立台灣投資貿易中心，協助台廠評估美國各州投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合。外界關注，經濟部未來在美國成立「台灣投資貿易中心」，在台廠前進美國扮演何種角色。

台積電赴熊本設廠不僅帶動日本半導體產業發展，也為台日合作開創新契機，並且相對友好且有具體進展，雙方評估開發當地產業園區的可行性。

經濟部認為，台灣為全球半導體供應鏈核心，擁有完整的上中下游產業鏈，而九州地區則是日本重要半導體產業基地，雙方具高度互補性。經濟部透露，台日雙方未來在半導體、AI、電動車等領域的供應鏈強化合作。

半導體 經濟部

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