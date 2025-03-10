經部菲國設產業園區有譜 經長郭智輝推動境外關內

經濟部長郭智輝上任後主打「境外關內」政策，他表示，除聚焦美國、日本、歐洲等重要信賴貿易夥伴，在東南亞國家中則鎖定菲律賓。繼種電之外，經濟部擬在菲國設產業園區，規劃由機電、鋼鐵石化、低階封測廠商進駐。

據了解，相關規劃正進行最後評估，一旦確定可行，預計3月呈報行政院裁示，獲准就會正式推動。

郭智輝先前表示，境外關內將聚焦在菲律賓、美國、日本及歐洲等重要信賴貿易夥伴。具體作法包括建立產業園區提供優良生產環境，協助落地、減稅等，與在地政府合作長期租地。

經長境外關內政策推動情況及進展

郭智輝認為菲律賓是東南亞首選，「可以期待」，預計在菲律賓先發展電力產業，之後建立產業園區，規劃用電較多、較需要乾淨能源的產業進駐。

先前在菲律賓種電，再透過電纜送回台灣的構想，據了解會有一些修正，亦即電纜興建若過於困難，不能立即送綠電回台灣，但我國業者前往菲律賓投資，亦能在當地取得綠電憑證。

經濟部初步規畫與電力相關的機電產業；另外在半導體方面，則是利潤較低的傳統封裝；再加上台灣耗能產業，如鋼鐵、石化等供應鏈移到菲律賓，傳產業者可藉此擴大經濟規模，降低成本，並取得綠電。

官員表示，對於在菲律賓設產業園區規畫，持續與產業界溝通。

截至目前，郭智輝境外關內鎖定美、日、歐等國，主要是隨台積電海外設廠前進；惟東南亞鎖定菲律賓，是從綠電開發衍生出來。從前總統李登輝時代到蔡英文執政時，政府推動多波南向政策，菲律賓向來都不是台商南向首選，在川普2.0供應鏈大轉移，郭智輝提出投資菲律賓，是否獲產業界支持青睞仍有待觀察。



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