央行20日召開理監事會 金融業憂心楊金龍上半年做這決策

中央銀行將於下周四（20日）召開2025年首季理監事會議，金融圈主管表示，國內4月電價面臨調漲壓力，恐衝擊民生服務業，央行今年恐難跟進聯準會啟動降息循環，反而出現「預防性升息」壓力；包括富邦金控（2881）、永豐投顧均認為，因台灣今年存有升息壓力，央行3月沒有降息空間、預估將維持貼放利率不變。

央行去年12月19日舉行理監事會，決議貼放利率不動，維持2%、為16年新高水準，房市管制措施也將「停看聽」，並未推出第八波管制措施；若今年3月20日利率再開出平盤，利率將是「連四凍」。

央行理事張建一先前表示，國內4月電價面臨調漲壓力勢必會衝擊民生服務業，加上美國總統川普加徵關稅、聯準會貨幣政策及國內景氣等動態，今年國內CPI增速恐無法回落至1.5%之下，也就是央行總裁楊金龍曾提及的降息標準，推估今年央行沒有降息空間，甚至存在升息壓力。

富邦金控經濟研究處分析，1月CPI年增率達2.66%、為11個月新高，台鐵漲價及接下來電價調漲都可能增添後續上行壓力。考量國內經濟穩健和通膨壓力，央行在3月理監事會議上難有降息動作，將維持重貼現率不變。

永豐投顧經濟研究指出，台灣今年1月CPI數據顯現房租漲幅居高的情勢延續至今，連帶使外食費用漲幅難以收斂，且國營事業恐調漲部分費用價格及電價面臨調漲壓力，預期央行今年貨幣緊縮基調不變，且不能完全排除升息可能性。

國泰世華銀行投資研究團隊認為，美國總統川普上任後風行雷厲地推出各項行政命令，包含移民與邊境議題、能源與環境議題、政府效率改革議題、貿易與關稅議題，不過，在最關鍵的關稅議題上，卻未能降低金融市場預期的不確定性。

外界憂心，美國才剛脫離嚴重通膨，此時提升關稅，不論幅度是大是小，都可能使通膨重新升溫。對此，國泰世華表示，回顧歷史，川普在第一任期時就曾對中國大陸總金額3,700億美元的商品加徵關稅，當時相關商品通膨曾略為上揚，但並未能形成整體通膨趨勢；搭配其壓抑油價的能源政策，反而促使整體通膨走向平穩，這符合傳統經濟學的概念：關稅可能帶來一次性的短期通膨，能源與薪資較容易影響長期走勢。