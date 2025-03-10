普發現金常態化立院攻防 財部：恐衍生舉債發錢疑慮

立法院財政委員會今（10）日召開「稅收超徵還稅於民」公聽會，國民黨立委提案，當稅收實徵數達預算數120％（即超徵20％）或超徵3,000億元時，應辦理普發現金，但財政部、主計總處對於普發現金常態化，均持反對態度。

財政部指出，立委提案未將總預算歲入執行、併計特別預算後的整體預算執行納入考量，稅收超過預算數不等於有歲計賸餘，若普發現金常態化，恐衍生「舉債發現金」疑慮。

主計總處表示，收支賸餘應優先用於償債或留供未來重大政事支出，且考量保留政策彈性，普發現金不宜常態性。

根據財政部統計，去年稅收實徵數高於預算數5,283億元，屬中央部分為3,757億元，其餘為地方政府或特種基金。

因稅收連年超徵，國民黨主張普發現金1萬元，並修法讓還稅於民常態化，當超徵比率或規模達一定標準時，就要依法全民發放現金。

在野黨已預告本會期優先處理，今日將先召開公聽會，預料普發現金將是本會期攻防焦點。

財政部書面報告指出，稅收優於預期均為依法徵收，並非「超收」，外界容易誤解為超過本應課稅之金額，導致有還稅於民說法。

財政部強調，即使年度稅收執行優於預期，總預算併計特別預算後整體預算執行不一定有賸餘，僅以超徵比率達20%或金額逾3,000億元作為普發現金發放條件，未來恐發生「舉債發現金」。

財政部表示，當稅課收入優於預期，現行《預算法》已規定須解庫、不得逕行挪移墊用，《公共債務法》也有視歲入執行於當年度增加還債的相關規定，為利財政穩健及考量政府總體財政，超徵稅收之運用依現有規定辦理較妥適。

以2024年為例，中央政府總預算超徵3,757億元，財政部優先用於減少舉債，當年原編列舉債1,571億元未執行，同時執行債務還本預算數及增加還本合計1,358億元，較預算數增加208億元。

財政部強調，歲入歲出賸餘扣除債務還本後，將累計至歲計賸餘，供未來施政財源，減少舉債，並因應氣候變遷、地緣政治風險等不確定因素，歲計賸餘運用均須依程序納編預算，受立法院監督。