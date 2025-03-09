AI焦點緯穎法說後 法人最新報告：看好上半年營運動能

緯穎（6669）召開法說會後，法人機構出具最新投資報告，在2月營收465.2億元，為歷史新高，顯示伺服器需求強勁，看好今年上在半年營收增長動能將轉強中，上修第1季每股獲利（EPS）至39.6元，全年也至154.1元的高水準。

法人機構表示，緯穎2月營收465.2億元，月增24%、年增91%，今年前二月營收年增95%，其中，公司表示通用與AI伺服器營收均增，3月GB200 AI伺服器亦將開始出貨下，預估AI伺服第1季營收比重30~35%、上季高峰為35~40%。由於今年迄今營收優於預期，美國關稅政策可能導致提前拉貨，上修1Q25營收預估至季增13%、年增88%。

在營收增長下，NRE對毛利率正向的貢獻將減少，再加上GB200 AI伺服器營收，因此，單季毛利率預估至9.2%，EPS預估上修至39.6元，季增4%、年增47%。分析師表示，2025年通用與AI伺服器營收皆增長，緯穎今年展望正向，預期通用與AI伺服器強勁成長。2024年兩大通用伺服器客戶的營收年增逾45%，超過產業平均，預期2025年通用伺服器營收持續增長。

預估AI伺服器營收比重將自2024年約25%增至2025年40%以上，由ASIC、GB200、GB300專案帶動。ASIC主要出貨AWS，GB200∕300 AI專案出貨新客戶如馬來西亞YTL、科威特Omniva，預估今年EPS 154.1元，年增22%。