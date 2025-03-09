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從事林業移工參加勞工保險權益 勞動部提醒注意「這三件事」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部。聯合報系資料照片
勞動部。聯合報系資料照片

勞工保險課予雇主應為所屬勞工辦理加保之責任及義務，從事林業工作的雇主，如有引進移工，應依規定向勞保局成立投保單位，為所僱用的移工辦理參加勞工保險。勞動部有三大提醒：

第一、依《勞工保險條例》規定，僱用勞工(包含本、外國籍員工)5人以上之林場、公益及合作事業，為勞工保險強制投保單位，雇主應為勞工辦理參加勞工保險；僱用勞工4人以下之林場等，雇主得為其辦理參加勞工保險。另外，不論僱用人數多寡，均應依《勞工職業災害保險及保護法》規定為所僱用的勞工辦理參加勞工職業災害保險。

第二、勞動部表示，因應實務需求，從事林業之自然人雇主，如有引進移工，可持由農業部核發「林業工作申請引進外籍移工之雇主資格認定」函，作為林場有關認定證明文件，向勞工保險局申請成立投保單位，為所僱用的勞工辦理參加勞工保險及勞工職業災害保險。

第三、勞動部提醒，農業部為改善季節性缺工問題，建立移工外展農務服務模式，由農會(屬公益社團法人)或農林漁牧有關合作社擔任雇主聘僱移工，指派移工到服務契約履行地直接從事農林漁牧相關體力工作者，農會或合作社等外展農務雇主，亦應依規定為所僱移工辦理參加勞工保險及勞工職業災害保險。如尚有加保相關問題，可以向勞工保險局洽詢。

保險 勞動部 移工

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