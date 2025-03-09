台灣躍升為美國第7大貿易夥伴 雙邊貿易年增24%

美國總統川普上任狂揮關稅大刀，揚言對中國、加拿大和墨西哥等國加徵關稅。2024年台灣為美國第7大貿易夥伴，排名上升一個名次，雙邊貿易總額達1586億美元，成長24.2%，美國對台貨品貿易逆差為739.2億美元，是美國第6大逆差來源。

川普重返白宮以來，向美國貿易逆差國家祭出加徵關稅等政策，近日宣布對加拿大、墨西哥開徵25%與中國新一輪10%關稅，更在國會演說重申對等關稅措施將於4月2日如期上路。

行政院近期發布的美國2024年全年貿易統計報告指出，台灣為美國第7大貿易夥伴，排名相較2023年前進1名，雙邊貨品貿易累計總額達1586億美元，成長24.2%，占美國貿易的總額為2.97%。

報告指出，美國對台灣出口423.36億美元，為美國12大出口市場，與2023年相比增加6%；美國自台灣進口1162億美元，是美國第8大進口來源，與2023年相比增加32.5%。美國對台貨品貿易逆差為739.2億美元，是美國第6大逆差來源，與2023年相比增加54.6%。

此外，美國對台出口增加的部分，包括坦克車與其他裝甲機動戰用車輛及其零組件，增加2.94億美元，成長達1945.34%；電腦零組件增加19.79億美元，年增達192.88%；自動資料處理機增加6.72億美元，增幅達90.83%。

觀察美國自台進口增加產品，包含鍍或塗鍚的鐵或非合金鋼扁軋製品增加2.29億美元，增幅達91.02%；自動資料處理機增加117.36億美元，增幅達82.02%；電腦零組件增加112.54億美元，增幅達81.69%。

經濟部表示，因應美中貿易戰影響，政府2019年推動台商回台方案，加上近年AI商機熱潮帶動相關資通產品需求，顯示卡、伺服器成為對美國出口成長的主要貢獻。

近年美中貿易戰帶動全球供應鏈移轉，觀察美國2024年市場貿易總額前10大國家，2024年台灣、越南排名皆前進1名，分別躍居美國第7、第8大貿易夥伴，貿易金額皆達雙位數成長。

除受惠美中貿易戰影響，中國經濟成長衰退也加速全球供應鏈轉移，經濟部分析，越南吸引許多外商投資，推升越南對美出口增加，2024年越南出口美國產品包括電腦、電子產品及零配件，機械、設備及零配件。

觀察2024年美國前2大貿易國墨西哥、加拿大，雙邊貿易總額分別達8398億美元、7611億美元，其中墨西哥是美國貿易逆差第2大國家，美墨逆差金額為1718億美元，僅次於美中貿易逆差2954億美元；美越貿易逆差1235億美元，排名第3。

經濟部表示，川普第一任期間與加、墨2國達成新版美墨加協定（USMCA），其中原產地要求更趨嚴格，例如對汽車及零組件要求至少75%來自北美，使用的鋼鋁需有70%來自北美等，更加深彼此供應鏈連結，進一步促進貿易增加。

美國近年推動近岸外包政策，鼓勵企業將供應鏈自亞洲移轉北美，加拿大及墨西哥藉其地理位置優勢與政府投資優惠，吸引外資設廠，於當地生產製造，墨、加2國對美貿易也因此成長受惠。

不過美墨貿易逆差持續擴大，也成為川普重返白宮後關稅大刀的鎖定對象，揚言對加拿大、墨西哥商品課徵25%關稅。

至於台灣是否有機會受惠轉單效益，經濟部表示，因應川普新政，密切關注國際貿易與全球供應鏈變動為台灣帶來的潛在機會與挑戰，並持續徵詢產業意見，透過與外貿協會及工研院合作成立專案服務小組及諮詢專線，由專人提供台商最及時的支援與協助。

為強化拓銷並協助業者爭取商機，經濟部也將擴大邀請買主來台採購、新增資源協助中小微企業布建海外行銷通路，同時以共同品牌Taiwan Select推動產業進入國外通路，並透過供應鏈以大帶小，協助企業籌組產業聯盟等模式。