聽新聞
0:00 / 0:00
今年4月電價恐將調漲 這一波…用電大戶暫不動
今年4月電價恐將調漲。外界關切台積電等半導體用電大戶是否再次成為電價調漲目標？據了解，因工業用電大戶已多次調漲電價，這波電價暫時按兵不動。
相關人士透露，電價審議委員會對於電價調漲，會站在對國家發展有利原則上考量，這波「不會採極端式」調漲。意味像台積電這樣半導體國內最大用電大戶，有望喘息一下。
俄烏戰後，國際燃料大漲，台電在2022年起陸續漲電價，民生電價多凍漲或採較低調幅，產業電價漲了四次，單價已達每度4.29元，累計漲幅超過六成；民生電價平均單價還在2.77元，台電每賣一度就虧超過一元。
以台積電（2330）為例，2024年4月起電價調漲25%，2024年10月再漲14%，漲幅相當驚人。台積電對外表示，過去幾年台積電在台灣使用電費價格倍增，現在台灣廠區使用電費價格，已是全球所有營運廠區最高。
台電為彌補今年虧損500億元，除擬漲民生及小商家電價，仍不夠填滿今年虧損；以當前景氣及用電量成長來看，仍僅有半導體一支獨秀，其他傳產疲弱，因此這波電價調漲是否會掃到半導體，備受關注。
此外，這波電價方案也會檢討2024年10月因物價或景氣考量而凍漲或減半的產業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言