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台電擬電價3劇本 恐漲民生店家 逾1500萬戶受影響

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今年4月電價恐將調漲 這一波…用電大戶暫不動

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

今年4月電價恐將調漲。外界關切台積電等半導體用電大戶是否再次成為電價調漲目標？據了解，因工業用電大戶已多次調漲電價，這波電價暫時按兵不動。

相關人士透露，電價審議委員會對於電價調漲，會站在對國家發展有利原則上考量，這波「不會採極端式」調漲。意味像台積電這樣半導體國內最大用電大戶，有望喘息一下。

俄烏戰後，國際燃料大漲，台電在2022年起陸續漲電價，民生電價多凍漲或採較低調幅，產業電價漲了四次，單價已達每度4.29元，累計漲幅超過六成；民生電價平均單價還在2.77元，台電每賣一度就虧超過一元。

以台積電（2330）為例，2024年4月起電價調漲25%，2024年10月再漲14%，漲幅相當驚人。台積電對外表示，過去幾年台積電在台灣使用電費價格倍增，現在台灣廠區使用電費價格，已是全球所有營運廠區最高。

台電為彌補今年虧損500億元，除擬漲民生及小商家電價，仍不夠填滿今年虧損；以當前景氣及用電量成長來看，仍僅有半導體一支獨秀，其他傳產疲弱，因此這波電價調漲是否會掃到半導體，備受關注。

此外，這波電價方案也會檢討2024年10月因物價或景氣考量而凍漲或減半的產業。

台積電 電價

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