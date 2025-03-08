台電補貼卡關喊漲！最低級距電價恐難倖免 許舒博：底層民眾更辛苦

電價審議委員會即將召開小組會議，若台電114年可能拿不到補貼1000億元的補貼，電價恐怕不得不調漲。台電已在計算電價調整方案，由於對今年營運展望仍是虧損，最佳情況是拿到1000億補貼，但若希望落空，則將電價調漲至讓台電今年至少不虧損。

身為電價審議委員之一的商總理事長許舒博表示，覆議案能否通過是關鍵，將影響經濟部向委員會提出的電價調整內容，建議立法院可以同意這次撥補1000億元，但須要求政府畫押「下不為例」，台電以後不可以再來跟國庫要補貼。

政府已連續2年各安排1000億元撥補台電，但都沒有獲得立法院同意，今年的1000億元撥補是否有著落，得等立法院表決覆議案的結果。

經濟部長郭智輝日前接受廣播媒體專訪時，被問到最後若是不同意撥補，電價是否就會漲？他說，「要改善有很多方法，我也看得出來你就是不要撥補給我，講難聽一點就是叫我只能走漲價這條路，也不一定啦」，不過，郭智輝強調，電價是由電價審議會決定。

若以今年不虧損為原則，台電以補足500億元電費缺口為目標，分配各類用電戶的電價漲幅，相關方案將提供給審議會委員參考。包括：調高每個電表的最低收費標準、對特定產業的凍漲及減半優惠措施取消、調漲過去凍漲民生電價，以及調漲特大用電戶的電價等方案。

不過，許舒博認為，要取消用電衰退或銷售額衰退產業的電費凍漲優惠，應有更細緻的考量，像是花蓮的旅宿業，去年4月大地震後，觀光生氣一直沒有復元，但飯店開門營業就會用電，不管住房率是1成還是8成，電燈、電梯、空調都得同步運行，如果花蓮旅宿業的電費沒有優惠，他們經營會更陷困難，審議會或經濟部都需要更多考量。

至於沒有調漲過的330度以下級距的電費，近年台電一直喊要漲，但許舒博認為，調漲330度用電級距電費，受影響最大的是生活比較辛苦的民眾，他們負擔能力有限，因此居住面積小、使用電器設備少，若330度以下都要漲，會讓他們生活壓力更大，因為收入已經很有限，還得應付4月電價調漲後的通膨，這些都是收入較高的民眾所感受不到的壓力。