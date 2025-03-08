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租客領半年租補遭要求繳回 國土署：非住家用稅率房屋
內政部實施「300億中央擴大租金補貼計畫」，不過近日有民眾反映，因租屋處的房屋非繳納住宅適用的房屋稅，導致已領取約6個月的租金補貼必須繳回。內政部國土管理署回應，案件經申請核定後，均有覆核機制，屬非住家用稅率房屋，不符現行規定，不得不追回已核撥之金額。
國土署表示，該案因為房東的房屋並非繳納住宅適用房屋稅，導致已領取約6個月的租金補貼必須繳回，案件經申請核定後，均有覆核機制，屬於非住家用稅率的房屋，不符領取補貼現行規定，所以不得不追回已核撥之金額，以不影響申請人增加生活負擔的前提下，可採取分期返還的方式處理，期限以一年為限，並得依經濟狀況再延長2年。
國土署說明，300億元中央擴大租金補貼專案計畫為提供居住協助，作業規定中明定申請的租賃房屋須為課徵住家用稅率，若非住家用稅率之房屋，則建物登記主要用途應含有「住」、「農舍」、「套房」、「公寓」或「宿舍」字樣。
國土署表示，擴大租金補貼專案計畫為加速案件行政流程，由地方政府審查，中央處理撥款，後續會督導及強化地方政府審查作業，本案屬於非住家用稅率房屋，代表其有房屋稅籍，但未按住家用稅率課徵。申請人可請房東向地方政府稅捐主管機關申請，依實際情形認定並追溯自租賃當時變更部分為住家用稅率後，檢據補正後，可於租金補貼受理期限內再提出申請。
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