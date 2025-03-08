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台大校園徵才博覽會登場 釋出逾四萬個職缺

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
以「未來人才進行式 – AI領航 × 職涯無界 × 創新無限」為主題的台大校園徵才博覽會，上午在椰林大道大道登場。記者侯永全／攝影
以「未來人才進行式 – AI領航 × 職涯無界 × 創新無限」為主題的台大校園徵才博覽會，上午在椰林大道大道登場。記者侯永全／攝影

以「未來人才進行式 – AI領航 × 職涯無界 × 創新無限」為主題的台大校園徵才博覽會上午登場，包括金融、半導體、數位科技、綠能及智慧醫療等領域業者，有330家企業與450個攤位參與，預計將釋出超過四萬個職缺。

匯聚頂尖企業與產業趨勢，全台規模最大、最具前瞻性的產學交流平台「2025台大校園徵才博覽會」上午開跑，參與的企業攤位、工作人員與年輕學子擠滿台大椰林大道。晶圓代工龍頭台積電也參與校園徵才行列，2025年預計在台灣招募約8,000位優秀人才，工作地點涵蓋桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等全國各地。

為延攬優秀年輕學子，玉山金控也未缺席徵才博覽會，總經理陳茂欽宣布啟動2025年度徵才計畫，將招募50位儲備幹部及550位優秀人才。陳茂欽表示，儲備幹部是玉山培育關鍵人才的重要一環，擁有跨事業處培育、跨海內外學習機會，月薪７萬元，通過考核者，首年年薪可達百萬。

陳茂欽強調，人才是先行指標、也是關鍵指標，玉山要在第四個十年成為亞洲具特色的標竿銀行，培育充實的人才庫是重要的基礎工程。為因應亞洲布局、高端客群經營、金融科技創新、綠色永續發展的發展策略，2025年玉山預計招募600位菁英，延攬財富管理、跨境金融、金融科技、AI、風險管理及ESG等各領域優秀人員，其中包括50位儲備幹部計畫的未來關鍵人才。

晶圓代工龍頭台積電參與校園徵才行列，2025年預計在台灣招募約8,000位優秀人才，攤位前擠滿年輕學子。記者侯永全／攝影
晶圓代工龍頭台積電參與校園徵才行列，2025年預計在台灣招募約8,000位優秀人才，攤位前擠滿年輕學子。記者侯永全／攝影
玉山金前進台大校園徵才博覽會，總經理陳茂欽（左）與人資長郭宸巖上午親臨攤位，並宣布啟動2025年度徵才計畫，將招募50位儲備幹部及550位優秀人才。記者侯永全／攝影
玉山金前進台大校園徵才博覽會，總經理陳茂欽（左）與人資長郭宸巖上午親臨攤位，並宣布啟動2025年度徵才計畫，將招募50位儲備幹部及550位優秀人才。記者侯永全／攝影
晶圓代工龍頭台積電參與校園徵才行列，2025年預計在台灣招募約8,000位優秀人才。記者侯永全／攝影
晶圓代工龍頭台積電參與校園徵才行列，2025年預計在台灣招募約8,000位優秀人才。記者侯永全／攝影
玉山金前進台大校園徵才博覽會，宣布啟動2025年度徵才計畫，將招募50位儲備幹部及550位優秀人才，延攬財富管理、跨境金融、金融科技、AI、風險管理及ESG等各領域優秀人員。記者侯永全／攝影
玉山金前進台大校園徵才博覽會，宣布啟動2025年度徵才計畫，將招募50位儲備幹部及550位優秀人才，延攬財富管理、跨境金融、金融科技、AI、風險管理及ESG等各領域優秀人員。記者侯永全／攝影
匯聚頂尖企業與產業趨勢，全台規模最大、最具前瞻性的產學交流平台「2025台大校園徵才博覽會」上午開跑，參與的企業攤位、工作人員與年輕學子擠滿台大椰林大道。記者侯永全／攝影
匯聚頂尖企業與產業趨勢，全台規模最大、最具前瞻性的產學交流平台「2025台大校園徵才博覽會」上午開跑，參與的企業攤位、工作人員與年輕學子擠滿台大椰林大道。記者侯永全／攝影

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