台大校園徵才博覽會登場 釋出逾四萬個職缺

以「未來人才進行式 – AI領航 × 職涯無界 × 創新無限」為主題的台大校園徵才博覽會上午登場，包括金融、半導體、數位科技、綠能及智慧醫療等領域業者，有330家企業與450個攤位參與，預計將釋出超過四萬個職缺。

匯聚頂尖企業與產業趨勢，全台規模最大、最具前瞻性的產學交流平台「2025台大校園徵才博覽會」上午開跑，參與的企業攤位、工作人員與年輕學子擠滿台大椰林大道。晶圓代工龍頭台積電也參與校園徵才行列，2025年預計在台灣招募約8,000位優秀人才，工作地點涵蓋桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等全國各地。

為延攬優秀年輕學子，玉山金控也未缺席徵才博覽會，總經理陳茂欽宣布啟動2025年度徵才計畫，將招募50位儲備幹部及550位優秀人才。陳茂欽表示，儲備幹部是玉山培育關鍵人才的重要一環，擁有跨事業處培育、跨海內外學習機會，月薪７萬元，通過考核者，首年年薪可達百萬。