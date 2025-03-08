AI需求成長 客戶提前拉貨…2月出口連16紅

財政部昨日公布最新出口統計，二月出口金額四一三點一億美元，寫歷年同月新高，月增百分之六點七。且因去年同期適逢春節，基期偏低，使年增率達百分之三十一點五，連續十六個月維持正成長。

展望三月，財政部統計處處長蔡美娜分析，在去年三月出口（四百一十八億美元）基期較高，可能壓縮今年三月的出口增幅，連十六紅紀錄可能暫時中斷，預估三月出口年增率可能介於負百分之一至百分之二之間，出口值仍有望落在四百一十四億至四百二十六億美元區間。

綜合一至三月表現，蔡美娜預測，第一季出口規模將達一二一四億至一二二六億美元，有望超越二○二二年第一季的一二○九億美元，改寫史上最佳第一季出口紀錄。

二月出口表現亮眼，蔡美娜指出，主要是二月工作天數較去年增加四天，帶動出口規模首度突破四百億美元，即使剔除春節效應，合併一、二月計算，前兩月出口規模仍達八百點二億美元，年增率為百分之十六點八，顯示出口市場呈現「淡季不淡」的態勢。

統計顯示，今年出口強勁表現主要來自兩大因素，首先，人工智慧（ＡＩ）與高效能運算應用需求持續增長，帶動相關產業發展；其次，美國關稅政策的不確定性導致部分客戶提前拉貨，使出口動能得以延續。

根據主計總處二月底公布的最新經濟預測，由於美國關稅措施可能採階段性分段實施，對全球經濟的影響仍屬可控，使全球經濟成長維持平穩運行，同時，ＡＩ應用驅動產業轉型的趨勢越來越明確，從ＡＩ基礎設施到智慧型手機，ＡＩ邊緣運算裝置正加速普及，進一步推升台灣高階晶片與伺服器的需求。

主計總處上修全年出口年增率預測至百分之七點一，較原本的百分之六點○提升一點一個百分點，並預估第一季出口成長率可達百分之十點二，蔡美娜認為，從前兩月的出口統計來看，改寫史上最佳第一季出口紀錄的達標機率相當高。

蔡美娜提醒，雖然短期內可能因高基期影響，造成單月數據波動，但整體出口動能依舊強勁，未來仍需關注美國關稅政策變化及ＡＩ產業發展，以掌握市場趨勢並維持出口成長動力。