基期高…2月CPI年增率 4年最低

主計總處昨發布二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點五八，創近四年新低，主要是去年春節落在二月，在高基期因素下，二月ＣＰＩ大幅下滑，但一、二月平均ＣＰＩ年增率達百分之二點一二，還是在通膨警戒線之上。

至於三月物價走勢，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘認為，二月蔬果價格漲幅比一月擴大，水果漲幅要縮小不容易，但最近蔬果恢復生產，國際原油價格走跌，判斷三月整體物價指數與一、二月差不多，大約百分之二點一左右。

分析一、二月ＣＰＩ走勢，曹志弘表示，一月因為春節因素，各種交通及服務費用加價，使得一月ＣＰＩ年增率飆上百分之二點六六，二月ＣＰＩ年增率大幅回落至百分之一點五八，但蔬菜漲幅百分之十三點七四，水果漲幅也達百分之十七點一六，加上外食、房租及醫療費用續漲，惟因春節過後，個人照顧服務費、旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等暫時性漲價因素消退，加上去年二月春節基數較高，抵銷漲幅，使得二月ＣＰＩ跌至百分之一點五八，創四年以來最低。

曹志弘分析，蔬菜雖因天候好轉供給充足，價格也較一月下跌一成，但去年基期低，今年一至二月較去年同期漲幅都大於一成，影響整體ＣＰＩ約○點五六個百分點，若扣除蔬果後，其他核心商品漲幅約百分之一，仍是比較平穩。

他說，主計總處查價三百六十八個品項中，仍有超過七成價格比去年同期高，且民眾每月經常購買商品ＣＰＩ達百分之二點九九，也高於整體ＣＰＩ，以致民眾會對物價上漲更深刻。例如香蕉及木瓜批發價都比去年漲一倍，民眾買水果都會感受很深。

若扣除蔬菜水果，漲百分之一點○三，再剔除能源後之總指數（即核心ＣＰＩ)，漲百分之○點九八，創四年一個月新低。

不過外食及房租漲幅持續，仍是通膨最大壓力。

曹志弘表示，二月外食類漲幅百分之三點一四，是連續四個月大於百分之三，漲勢偏大；另外，房租漲幅百分之二點五六，一、二月平均漲幅百分之二點五三，也是從去年五月起都大於百分之二點五，這些都是未來要關注之處。

他說，雖然整體商品類價格壓力相對平穩，但是服務類價格如外食及房租還在漲，且具有僵固性，這些民眾都很關注，因此不是整個物價跌至百分之二以下就沒有壓力。

對於未來國際原物料價格走勢，曹志弘表示，二月國際原物價格除原油外大部分上漲，與去年同月則是漲跌互見，但以美元計價進口物價二月下跌百分之二點○一，連續二十八個月走跌，對國內物價有穩定作用。