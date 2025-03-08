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北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

CPI年增1.58% 四年低點

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處昨（7）日發布2月消費者物價指數（CPI）年增率為1.58%。聯合報系資料照
主計總處昨（7）日發布2月消費者物價指數（CPI）年增率為1.58%。聯合報系資料照

主計總處昨（7）日發布2月消費者物價指數（CPI）年增率為1.58%，為近四年最低；扣除蔬果、能源後的核心CPI漲幅0.98%，則是逾四年新低；不過，累計前二月物價平均漲幅2.12%，仍突破2%的通膨警戒線。

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，2月CPI年增率回落，受基數因素影響比較大，主要是去年2月適逢農曆春節，今年2月暫時性漲價因素已消退。不過，前二月平均CPI年增率為2.12%，與去年底相當，仍衝破2%通膨警戒線。因此，當前物價情勢雖平穩，但並非整體物價低於通膨警戒，尤其需關注個別商品漲幅仍大。

其中，民眾最有感的外食費及房租漲幅仍居高不下，分別上漲3.14%及2.56%。服務類的價格尤其是外食因為已經連續上漲幅連四個月大於3%，而且外食費的價格具有僵固性，曹志弘提醒，國內物價後續要注意不排除外食新一波漲勢再起。

同時，因房租上漲2.56%，加上電費及住宅維修費分別上漲4.48%及2.64%，使得居住類上漲2.18%，漲勢處於高檔。

曹志弘指出，房租漲勢自去年5月開始至今大約都在2%以上，且目前仍呈緩步上漲趨勢，主要原因有三點，一是整體物價漲幅偏高，二是修繕成本仍高，三是利率和房價處於相對高檔的價位，因此部分房東會調漲租金反映成本。

外食 消費者物價指數

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