資通視聽產品年增65% 表現最佳

2月出口的11大貨類全面上揚，財政部統計處處長蔡美娜分析，主要是受到基期偏低影響，表現最佳的是資通與視聽產品，出口值達140.7億美元，創下歷年單月最高，年增率達65.5%；增幅超過兩成的還包括電子零組件年增24.6%、電機產品增長23.5%、礦產品增長22.4%。

蔡美娜指出，累計前二月，11個貨類中仍呈現「東山飄雨西山晴」的分歧現象，共有五類貨品出口成長、六類下降，資通與視聽產品以及電子零組件在前兩個月的出口值，分別創下同期最高及次高，年增率分別為48.2%與13.0%。

傳統產業出口則以電機產品表現亮眼，美國近年推動製造業復興與電網升級，並加強電動車及資料中心等基礎建設，帶動相關產品如變流器、鋰電池儲能與光纖電纜的出口，使得前二月出口年增率達11.8%，為傳產中表現最突出的貨類。