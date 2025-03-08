台對美外銷超車大陸 24年首見
台灣2月對美外銷強勁，出口額117.7億美元，年增率高達65.6%，不僅是史上單月次高，更是從2001年2月以來首次超越對中國大陸的出口值，這意味時隔24年，美國再度成為我國最大出口市場。
累計前二月五大出口市場中，我國對美國與東協的出口值均創下歷年同期最高，年增率分別為30.5%與19.4%，合計貢獻總出口增幅中的6.9及3個百分點。
日本與陸港市場部分，前兩個月年增幅則分別為12.8%與5.3%，這些地區的出口主要受AI浪潮帶動，資通訊與視聽產品成為主要成長引擎，相關產品的增幅高達34%至74%。
財政部統計處處長蔡美娜指出，除了美國市場表現亮眼，我國對墨西哥的出口也因供應鏈移轉效應大增3.2倍，對總出口增幅的貢獻達4個百分點；相較之下，我國對陸港的出口占比已降至28.0%，為24年來最低，而對美國的出口比重則上升至25.3%，創26年來新高。
另外，值得注意的是，南韓已超越日本與美國，成為我國第二大進口國，僅次於陸港。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言