台對美外銷超車大陸 24年首見

台灣2月對美外銷強勁，出口額117.7億美元，年增率高達65.6%，不僅是史上單月次高，更是從2001年2月以來首次超越對中國大陸的出口值，這意味時隔24年，美國再度成為我國最大出口市場。

累計前二月五大出口市場中，我國對美國與東協的出口值均創下歷年同期最高，年增率分別為30.5%與19.4%，合計貢獻總出口增幅中的6.9及3個百分點。

日本與陸港市場部分，前兩個月年增幅則分別為12.8%與5.3%，這些地區的出口主要受AI浪潮帶動，資通訊與視聽產品成為主要成長引擎，相關產品的增幅高達34%至74%。

財政部統計處處長蔡美娜指出，除了美國市場表現亮眼，我國對墨西哥的出口也因供應鏈移轉效應大增3.2倍，對總出口增幅的貢獻達4個百分點；相較之下，我國對陸港的出口占比已降至28.0%，為24年來最低，而對美國的出口比重則上升至25.3%，創26年來新高。

另外，值得注意的是，南韓已超越日本與美國，成為我國第二大進口國，僅次於陸港。