經濟部三位次長拼圖完成 水利署長賴建信升任常次

經濟部7日晚間證實，行政院正式核定由水利署長賴建信升任經濟部常次一職，完成三位次長的拼圖。

賴建信上任後，加上政務次長江文若、何晉滄，經濟部三位次長將全數補齊。據了解，賴建信升任常次，傾向接掌連錦漳留下的工作職掌，主管產業政策和技術發展、再生能源和油電國營事業等重要業務，是否會有所調整，有待賴建信上任後，由經濟部長郭智輝布局考量。至於其水利署長遺缺，可望由副署長王藝峰升任。

賴建信從水利署基層做起，自2016年擔任水利署長至今，累積約30年公務經驗。

賴建信擁有豐富的學術背景和實務經驗，畢業於國立中興大學水土保持學系博士班，曾於美國加州大學柏克萊分校擔任訪問學者，並完成美國哈佛大學甘迺迪政府學院高階管理領導力發展課程。

在公職生涯中，賴建信專注於水資源管理、行政透明化以及公私部門的跨域合作。他曾任經濟部水利署副署長、主任秘書、南區水資源局局長等職務，並領導多項重大水利工程，提升區域水源調配效能。