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光洋科宣布分割半導體業務 成立子公司創鉅

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
光洋科發布重訊。圖／光洋科提供
光洋科發布重訊。圖／光洋科提供

光洋科（1785）於7日發布重訊，決定將其薄膜暨電子材料事業群中的半導體業務分拆，並成立全資子公司「創鉅先進材料股份有限公司」，並計劃於今年10月1日進行分割。此次分拆旨在讓公司能夠更集中精力於半導體市場的發展，提升經營效率和企業價值，同時吸引更多優秀的人才和策略資源。

根據光洋科的說明，這次分拆將涉及將半導體業務相關的資產、負債與營運轉交至新成立的創鉅子公司，並由創鉅發行新股給光洋科作為交換。分拆後，光洋科將持有創鉅的全部股權，並確保股東利益不會受到影響。這項分拆不會對光洋科的合併財務報表造成影響，且公司將遵循《企業併購法》、《公司法》等相關法規，確保操作合規。

創鉅將專注於半導體領域，開發和生產各類材料，如先進薄膜材料、濺鍍靶材及半導體製程用材料等，並將積極拓展全球半導體供應鏈。創鉅未來將以現有的客戶基礎為起點，進一步開發新市場，並強化台灣在國際半導體產業中的競爭優勢。

光洋科長期以來在貴金屬和合金材料領域深耕，產品涵蓋貴金屬化學品、濺鍍靶材和貴金屬回收等，並廣泛應用於儲存媒體、光電與半導體行業。隨著半導體市場的快速成長，對技術創新和市場應變的需求也在不斷增加，光洋科因此決定分拆相關業務，以便能更加靈活地應對市場需求，並吸引更多的優秀人才與資源，促進業務的增長和技術突破。

這次分拆是光洋科長期發展策略的一個重要步驟，將有助於提升台灣在全球半導體產業中的競爭力，並為股東創造更大的價值。未來，光洋科將繼續專注於其核心業務發展，同時支持創鉅在半導體領域的擴展。

光洋科 半導體

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