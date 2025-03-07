《台灣女力論壇》登場 探討永續韌性與女力菁英影響力

由台灣上市櫃公司協會與國立台中教育大學主辦的「2025台灣女力論壇」，7日在裕元花園酒店盛大登場。此次論壇以「永續韌性與女性領袖：導向多元共榮社會的影響力」為主題，集結近300位企業領袖與學者參與。

這場論壇，共同探討在全球變局與數位轉型之下，如何透過女力領導推動經營創新，並增強組織韌性。

會中並舉行中台灣女力論壇聯合會新卸任會長交接典禮，在前總統府國策顧問施郭鳳珠的監交下，第一屆會長俞秀霞交棒給第二屆會長、國立台中教育大學特聘教授兼管理學院院長林欣怡。台灣上市櫃公司協會創辦人施明豪，也到場見證。

此次論壇特別邀請出版產業與零售百貨領域的傑出代表人士：商周集團執行長郭奕伶，與遠東SOGO百貨董事長黃晴雯進行跨領域對話。

中台灣女力論壇聯合會執行長郭鳳玉在開場致詞中表示，台灣女力論壇致力於深入探討新時代女性領導人的理念與實踐，並將「永續傳承與社會影響力」作為核心價值。

郭奕伶首先以「破框成長」為題，分享企業在面對產業變革時如何突破框架，開創新局。

透過剖析企業案例與自身領導經驗，郭奕伶提出「破框成長的三把鑰匙」，以AI產業崛起對傳統電子製造業的衝擊為案例，探討市場的挑戰，鼓勵企業領袖斷、捨、離，勇於顛覆過去的成功模式，以更開放的心態擁抱新趨勢，擁抱變革。

黃晴雯則分享在變動快速的時代，女性領導者以獨特的視角與韌性，為企業帶來更具包容性與永續性的成長動能，以及女性領導在企業決策、創新與ESG發展中的關鍵影響；她並透過SOGO的實踐經驗，探討如何在企業經營中落實永續價值。

黃明雯強調，女性的影響力不僅改變企業，也正在重塑未來的商業環境。大家應該思考，如何讓每位女性發揮自身力量，共同創造更美好的未來。

論壇主持人林欣怡表示，企業永續發展的關鍵，在於領袖如何在數位創新與社會責任之間取得最佳平衡。

女性領袖在這方面，展現出獨特的韌性與視野，運用良善治理的影響力和新儒商精神，推動企業在全球化與數位化的浪潮中，勾勒出更具社會永續的策略藍圖，未來勢必在企業決策與社會進步中發揮更大作用。