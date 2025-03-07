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水利署長賴建信拜會廉政署長 成立小水力發電廉政平臺

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
為落實政府再生能源發展政策，同時建立興利防貪之相關機制，水利署長賴建信於7日至廉政署拜會署長馮成。近年來水利署積極推動小水力發電，本次特別規劃與檢廉機關跨域合作，成立小水力發電廉政平臺，期能打造公務同仁秉持專業、勇於任事的優質環境，並杜絕外力之不法介入及不當干擾。 圖／水利署提供
為落實政府再生能源發展政策，同時建立興利防貪之相關機制，水利署長賴建信於7日至廉政署拜會署長馮成。近年來水利署積極推動小水力發電，本次特別規劃與檢廉機關跨域合作，成立小水力發電廉政平臺，期能打造公務同仁秉持專業、勇於任事的優質環境，並杜絕外力之不法介入及不當干擾。 圖／水利署提供

為落實政府再生能源發展政策，同時建立興利防貪之相關機制，水利署長賴建信於7日至廉政署拜會署長馮成。

近年來水利署積極推動小水力發電，本次特別規劃與檢廉機關跨域合作，成立小水力發電廉政平臺，期能打造公務同仁秉持專業、勇於任事的優質環境，並杜絕外力之不法介入及不當干擾。

賴建信說明，廉政署與水利署業已攜手成立多個重大工程採購廉政平臺，確實有助公務機關建構一個安心、優質且有尊嚴的工作環境，並且讓業務推動順利，執行成效獲得外界好評。為配合政府綠能政策，水利署近年積極推動小水力發電，加速再生能源發展，並協助企業落實ESG永續發展理念。本次希望延續與廉政署合作的經驗，藉由小水力發電廉政平臺防杜不法外力介入干擾綠能產業發展，使全民共享廉能政府成果。

馮成表示，水利署推動採購廉政平臺至今已展現許多成功典範案例，受到外界多方肯定與正面評價。國內能源正處於轉型階段，綠能產業蓬勃發展，廉政署對於水利署即將成立小水力發電廉政平臺樂見其成，未來將全力支持協助，期待經由廉政平臺之跨域合作，建構安全、安心的優質環境，積極預防違失情事，共同展現排除不法、協力維護綠能建設的決心，健全綠能產業發展。

再生能源 水利署 綠能

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