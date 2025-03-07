台電接連火警 政院：嚴厲要求經濟部督導究責
針對台電第三核能發電廠以及台中火力發電廠接連因為施工不慎造成火警事故，行政院李慧芝發言人7日表示，此兩次事故雖未影響供電網絡，但台電公司作為國營事業，肩負供電穩定與安全的責任，任何安全疑慮都會造成民眾不安，行政院長卓榮泰非常重視此次台電的連續工安狀況，並嚴厲要求經濟部確實督導台電公司究責，不可輕忽廠區安全問題。
李慧芝轉述，卓榮泰在6日核三廠火警發生的第一時間，便即刻要求經濟部、台電公司與相關部會掌握事故現場資訊，今日台中火力發電廠火警發生後，更親自要求台電公司曾文生董事長，嚴格責成各單位高度重視一切安全問題；對於外包廠商的承攬資格，必須嚴格審議，凡有任何疏忽都要用最高標準究責處理，廠區主管也須負起監督不周責任。
李慧芝強調，卓榮泰非常重視工安議題，國營事業不僅應該帶頭做好，負責全國供電的台電公司更要以身作則，卓院長請經濟部及台電必須迅速查明兩起事故的發生原因、深切檢討，並且即時追究責任，絕不寬貸。
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