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台灣離岸風電女性從業比26% CIP也有位學霸美女總裁

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
渢妙一期風場女性成員比例高達60%，在離岸風電產業大展實力與影響力。 圖／哥本哈根基礎建設基金（CIP）提供。
渢妙一期風場女性成員比例高達60%，在離岸風電產業大展實力與影響力。 圖／哥本哈根基礎建設基金（CIP）提供。

根據台北市英僑商務協會的調查報告，台灣離岸風電產業的女性從業比例達到26%，超越全球與亞太地區平均值。更值得注意的是，台灣離岸風電產業中，95%的公司擁有女性主管，60%的公司擁有中高階女性管理者。這些數字不只是統計，更代表著女性對台灣綠色轉型的貢獻。

台灣離岸風電產業蓬勃發展，吸引越來越多女性投身其中，不僅為產業注入專業實力，也帶來嶄新視角與創新思維。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）自2017年進入台灣市場以來，憑藉團隊中女性成員的專業，成功推動彰芳西島與中能風場的開發、施工及營運，並持續帶動CIP第三階段區塊開發3-1渢妙一期及3-2渢妙二期計畫的穩定發展。

CIP 渢妙一期與渢妙二期計畫的女性成員比例高達60%，各自在不同領域發揮著關鍵作用，橫跨工程技術、採購、財務、法務、許可、利害關係人溝通等各個專案面向。

以CIP區域總裁許乃文為例，她擁有近15年離岸風電產業推動經驗，親身見證了在台灣離岸風電產業中的女性，如何從寥寥無幾躍升成為產業前進的重要推力。

渢妙一期風場工程技術統包總監Charlotta Noren負責風場從調查、設計規劃、採購、組件生產到施工建造的整體流程。她擁有豐富的技術背景與傑出的管理能力，是風場建設階段的總舵手，確保風場進度如期推進。

CIP中部辦公室地方關係資深經理詹羑律，多年來投身地方溝通與漁電共榮，她長年為地方量身訂制的教育推廣活動與說明會，走入地方日常，成為是風場與地方居民之間的重要橋樑。

渢妙一期風場施工副理高美霖，主要負責海事工程的協調與管理，掌控工程進度與船隻調度。她憑藉著自身細膩嚴謹的特質，確保複雜的海上作業能順利進展。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）指出，女性是台灣能源轉型不可或缺的關鍵力量。CIP將持續支持並吸引更多女性投身離岸風電產業，共同發揮專業與影響力。

離岸風電

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