再添四家企業擴大投資台灣 寶緯工業搶進ESG營造市場

投資台灣事務所7日再添四家企業共同擴大投資台灣，包括根留企業方案的寶緯工業與中小企業方案的某科技大廠、青水彩色印刷及永雋科技。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,670家企業超過2兆5,317億元投資，預估創造16萬888個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有204家根留企業投資約5,908億元，創造2萬8,663個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,133家中小企業投資約5,756億元，帶來4萬688個就業機會；後續尚有13家企業排隊待審。

寶緯工業將投資近十億元於彰化縣北斗鎮興建新廠，開發高強度鋁合金模板，導入智慧製造，設置自動化生產線，並採用MES倉儲管理系統與智慧機械手臂焊接技術。新廠區將建置太陽能發電設備，推動綠色生產履歷，並已取得鋁合金UL2809認證，滿足市場對環保材料需求，邁向永續發展。

某科技大廠專營電子級鹽酸及蝕刻液等高純度化學品，為半導體與光電產業提供關鍵材料。因應電子級化學品市場需求的快速成長，同時積極擴展外銷出口，為確保供應鏈穩定性並提升倉儲與物流能力，公司投資逾13億元建置智慧物流中心。導入WMS倉儲管理、FMS廠務監控、LIMS實驗室資訊管理及RPA機器人流程自動化系統，提升管理效能並優化空間利用。此外，中心將打造成科技與環保兼具的新概念廠房，透過智慧科技與永續發展並進，公司將提升產業競爭力，並助力臺灣綠色供應鏈發展。

成立近80年的青水彩色印刷，因應舊廠空間限制與智慧製造趨勢，公司投資逾七億元於台中市清水區新建廠房，導入自動化與數位印刷技術，增設智能印刷設備及MES生產管理系統，以提升產能並降低人力依賴。新廠同時配備太陽能發電系統，並採用變頻空調、高效率馬達等節能措施，打造高效、特殊工藝、永續的印刷產業標竿。

永雋科技則為進行國產化及擴大產能，斥資近四億元於苗栗縣三義鄉建置釩液流電池儲能與環保型氣體絕緣開關（ECO C-GIS）生產線，引進 AI 智慧製造技術，整合機器人搬運、MES 製造執行系統與智能化管理，全面提升自動化生產效率。此外，新廠採用高效節能設備，推動循環經濟，落實節能減碳目標，致力成為全球綠能產業的領導企業。