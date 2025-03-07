供應鏈重組驅動 睽違24年美國重返台灣第1大出口市場

財政部今天公布最新出口統計，在AI商機續旺、全球供應鏈重組等帶動下，台灣2月對美外銷強勁，出口額117.7億美元，睽違24年再次超過對中國與香港，重返台灣第1大出口市場；由於受AI供應鏈國際分工影響，累計前2月，南韓躍居成為台灣第2大進口市場。

同時，前2月台灣對美國出超規模超過對中港出超金額，是從民國82年開始統計以來，同期間第1次出現此現象。

財政部今天公布2月出口金額達413.1億美元，創歷年同月最佳，年增31.5%，連16紅，優於預期，也帶動前2月出口800.2億美元，年增16.8%。

觀察主要外銷市場表現，財政部統計處長蔡美娜指出，以2月單月情形而言，對美國出口117.7億美元，創歷年單月次高，年增幅達65.6%最為搶眼，且對美國出口額也寫下指標性意義，為90年2月以來，即相隔24年後，再次超過對中國與香港的出口額，美國重回台灣第1大出口市場。

台灣對中國與香港2月出口額為117.2億美元，年增27.9%。

至於對美出口能否繼續超過中港，蔡美娜認為，可能會像「麻花捲」一樣上上下下，尚須持續觀察，這主要是反映兩強對峙、貿易戰、去中化等變動的結果，過去台灣對中港市場依賴較高，但「雞蛋不放在同個籃子裡」的市場分散布局， 已成當今國際地緣政治下的必然，這未必不是好事。

蔡美娜進一步表示，台灣對美國外銷表現佳，主因不外乎人工智慧（AI）商機延續、全球供應鏈重組，加上美國加速製造業的回流以及在地化發展。

檢視前2月情形，蔡美娜指出，對美國出口202.3億美元，年增30.5%，主要受惠於資通與視聽產品外銷年增40.1%、電子零組件年增50.5%，同時，電機產品年增25.4%、機械成長11.2%。

對東協前2月出口159.8億美元，年增19.4%，蔡美娜表示，同樣以電子零組件、資通與視聽產品外銷成長較顯著。

蔡美娜指出，前2月台灣對美國、東協出口值均創歷年同期新高，且換算對總出口成長16.8%的貢獻度，分別為6.9個百分點、3.8個百分點。

根據統計，前2月台灣對日本出口42.7億美元，年增12.8%，其中，資通與視聽產品外銷年增73.6%。對中國與香港前2月出口224.3億美元，年增5.3%，資通與視聽產品拉貨也年成長34%。

對歐洲出口方面，前2月規模為52.2億美元，年減12.1%，在5大市場「獨自憔悴」，蔡美娜分析，這固然反映歐洲持續受到俄烏戰爭拖累，且整體汽車產業飽受中國低價競爭的衝擊，導致總體經濟火力相當不足，同時也有可能與資通供應鏈或海外產能調度有關。

除傳統的5大外銷市場，蔡美娜表示，台灣對墨西哥外銷也是一大亮點，在供應鏈移轉影響之下，對墨國前2兩個月出口大幅增加3.2倍，對台灣總出口增幅的貢獻達4個百分點。

談及外貿易版圖消長，蔡美娜指出，前2月台灣對中港外銷占總出口比率下降到28%，是近24年來同期最低；前2月對美國外銷占總出口比率上升至25.3%，則為近26年來的最高點。

蔡美娜也提到，前2月台灣對美國出超約136億美元，超過對中港的約104億美元，與同期間比較，是從82年開始統計以來第一次出現此現象。

此外，受AI供應鏈國際分工影響，帶動台灣對南韓高頻寬記憶體的需求擴增，台灣前2月自南韓的進口額年增率達58.8%，占台灣總進口比重上升到12.5%，躍居成為台灣第2大進口市場，僅次於中港。