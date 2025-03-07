印尼台商創福爾摩沙技術中心 擦亮台灣技職招牌

一間名為「福爾摩沙技術中心」的技職實習中心隱身於印尼雅加達市郊工業區，創辦人是耕耘印尼逾30年的台商高應昌。他成立技術中心是為了解決招聘技術人才的問題、提升印尼產業技術水準，同時促進台灣與印尼合作。

成立近10年的福爾摩沙技術中心，坐落於距雅加達車程約1小時的唐格朗縣（Tangerang）工廠區，是印尼第1所台灣技職實作技術中心，旨在培養印尼民眾一技之長，並把台灣技職優勢引入印尼，至今已培育數百名技職學生。

福爾摩沙技術中心創辦人高應昌表示，有感於印尼產業界面臨技術斷層，急需人才，加上許多同業希望他能協助訓練員工，他因而決定成立技術中心。

高應昌說：「因機具設備全來自台灣，印尼人沒有技術，因此乾脆自己開學校培訓學生。」

走進福爾摩沙技術中心，即能看到來自台灣的各式車床與自動控制設備。高應昌花費數千萬元打造實習廠房，供印尼學生操作學習。

近年，他與印尼多間高工合作，免費提供設備供學生練習，並與雅加達國立理工學院合作成立專班，由印尼老師教理論及台灣老師教操作機具的方式，結合理論與實作，盼學生能一畢業即就業。

雅加達國立理工學院講師菲娜（Vina Nanda）說，透過與福爾摩沙技術中心合作，學生能親自操作新穎設備，進而了解各項機具的使用方式，並將理論運用在工廠的實際運作上。

她告訴中央社：「（福爾摩沙技術中心）對學生非常重要，因為印尼的學校可能無法提供適當設備，畢竟設備會持續更新。若有最新的設備，學生就能直接練習。」

福爾摩沙技術中心目前設有電機工程與機械操作2個科系，課程內容包括精密製造、自動控制及模具工程等。學生畢業後，高應昌會協助媒合工作，學生有很大機會能到台商或日商工廠就業。

許多印尼學生都對能學習操作台灣先進的機具設備感到很開心，像是阿爾雅（Arya Yoga）就表示，在福爾摩沙技術中心能學到車床與自動控制設備，「這裡的設備都是最新的，不像學校那邊設備有點舊」。

學生阿莉亞（Alya Anastasia）告訴中央社，她在學校時，設備都得輪流使用，但在福爾摩沙技術中心，有充足且齊全的設備可以練習，方便很多。

另一學生那迪亞（Nadia Fawwas Abiyyu）也對福爾摩沙技術中心的新設備印象深刻，他說，「因為機器很新，操作起來也更加容易」。

他透露，未來希望能成為一名工程師，並對台灣願意培育印尼人才表示感謝。

主業為機械銷售的高應昌，因緣際會一腳踏入印尼技職教育領域，如今除了持續擴展原有業務，他也已為福爾摩沙技術中心擘劃藍圖。

他向中央社透露，技術中心起初是以台灣與印尼政府的合作案為主，近年逐漸發展成與印尼學院合作設專班，現在則計劃向印尼政府申請將技術中心提升為正式的3年制專科學校，讓台灣的技職專業在印尼繼續發光發亮，並深化雙方合作。