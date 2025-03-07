春節干擾2月CPI年增率收斂至1.58% 租金外食漲勢延續

受到農曆春節落點不同的因素干擾，主計總處今天發布2月消費者物價指數（CPI）年增1.58%，創近4年最低水準，不過前2月CPI年增率達2.12%，仍在2%的通膨警戒線之上，且2月外食費年增3.14%，漲幅已連4月高於3%。

主計總處今天發布2月CPI年增率為1.58%，為近4年最低水準，扣除蔬果、能源後的核心CPI為0.98%，更創下逾4年最低。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，2月CPI漲幅大幅收斂，主因是今年農曆春節的暫時性漲價因素消退，去年農曆春節又落在2月，墊高基期，使得近2個月數據波動較大，通常會合併觀察1、2月數據，以排除春節所在月份不同的干擾。

曹志弘指出，今年1、2月平均CPI年增2.12%，與去年12月的2.10%差距不大，而且近期物價漲勢很大一部分是蔬果價格上漲所帶動，蔬菜水果合計影響CPI總指數0.56個百分點，若看扣除蔬果後的核心商品，漲幅僅剩1%左右，顯示整體物價尚屬平穩。

對於近期水果價格高漲，曹志弘表示，受到去年颱風豪雨遞延影響，蔬菜水果價格均有上漲，近期蔬菜價格已有下跌，但水果復耕期較長，以水果批發價來看，2月香蕉、木瓜和去年同期相比，漲幅超過1倍，到了3月初，還沒看到明顯降價趨勢。

雖然排除蔬果以外的核心商品，漲幅相對和緩，曹志弘指出，與民眾生活密切相關的外食費，已經連續4個月漲幅超過3%，2月外食費上漲3.14%，房租也上漲2.56%，均呈緩步走揚，加上CPI的368個查價項目群中，近7成上漲，這些因素讓民眾對通膨感受依舊深刻。

曹志弘表示，國際油價走緩，有助於緩解國內物價上漲的壓力，但因外食、房租上漲，且服務類價格具有僵固性，預估3月CPI漲幅應落在2.1%附近。