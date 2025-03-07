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全臺首創「高中AI能力評測」資策會攜手光復高中打造 AI 教育新模式

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
資策會與新北市立光復高中啟動生成式AI教材暨認證合作，圖為現場貴賓共同合影，資策會提供。
資策會與新北市立光復高中啟動生成式AI教材暨認證合作，圖為現場貴賓共同合影，資策會提供。

隨著全球人工智慧（AI）技術快速發展，臺灣正朝「人工智慧之島」願景邁進，為提升學生的數位素養，強化AI人才培育，財團法人資訊工業策進會數位教育研究所（資策會教研所）7日與新北市立光復高級中學簽訂合作協議，啟動全臺首創的高中階段AI能力評測，並於光復高中成立示範考場，幫助學生在高中時期掌握關鍵AI能力，為未來升學和職涯發展奠定基礎。

資策會長期投入生成式AI應用研究與資源整合，為提升學生AI能力養成，資策會教研所發展生成式AI能力評測服務，將生成式AI的基礎知識、能力強化、應用技能及倫理法律四大面向，整合成完整的能力評鑑，讓參加者認知自身在AI領域的能力水平，並取得相關認證。

資策會教研所張育誠所長表示，隨著AI應用發展，產業界對具備AI能力的人才需求持續攀升，學界如何縮短學用落差，已成為當前重要課題。而高中生學習能力快、想法多，透過整合「AI教學」和「認證」，可以更有效率的應證學生所學，不僅如此，培養教師前瞻性數位教學能力，亦是不可忽視重點工作，因此從去年開始，資策會教研所就在光復高中進行教師的AI培訓，打造互動良好的教學環境。

而光復高中吳宗珉校長特別提到，過往的師培成效良好，因此今年學校也全面性將生成式AI納入正式課程，內容包括AI基礎知識、多媒體創作及應用開發。此外通過AI能力評測並取得證書，將成為多媒體科系的畢業門檻，讓學生在申請大學的學習歷程上能增添亮點。

隨著光復高中深耕AI教育的成果，資策會也預計將此創新教育模式擴散至更多高中校園，以支援政府推動教育現代化與數位轉型的政策。同時更與產學研界合作，希望透過聯盟機制，結合各方資源齊心推動AI職能認證，確保學生所學能夠符合市場需求，以增強臺灣在全球AI領域的競爭力。

資策會教研所張育誠所長（右）與新北市立光復高中吳宗珉校長（左）共同簽署合作備忘錄，啟動生成式AI教材暨認證合作，資策會提供。
資策會教研所張育誠所長（右）與新北市立光復高中吳宗珉校長（左）共同簽署合作備忘錄，啟動生成式AI教材暨認證合作，資策會提供。

AI 資策會

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