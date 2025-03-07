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通膨真的消風了？2月CPI大降至1.58% 創四年最低

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處昨日發布2月消費者物價指數（CPI）年增率1.58%，創近四年新低。 圖/本報系資料照片
主計總處昨日發布2月消費者物價指數（CPI）年增率1.58%，創近四年新低。 圖/本報系資料照片

主計總處昨日發布2月消費者物價指數（CPI）年增率1.58%，創近四年新低，主要是去年春節落在2月，在基期高因素下，2月CPI大幅下滑，但蔬果及外食費、房租醫療費用漲勢持續；若以1、2月平均CPI年增率仍達2.12%，還在通膨警戒線之上。

2月CPI較上年同月漲1.58％，原因是蔬果、肉類、水產品及外食費等食物類價格上漲，加上房租及醫療費用漲勢延續，惟部分服務費用（如個人照顧服務費、旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等）因今年農曆春節的暫時性漲價因素至2月多已消退，且上年同月因有春節基數較高，加上蛋類及成衣等價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果，漲1.03％，再剔除能源後之總指數（即核心CPI），漲0.98％，創四年一個月新低。

七大類中仍以食物類年漲幅3.98％最高，主要因水果受先前颱風豪雨之遞延影響，價格上漲17.16％，加上蔬菜、食用油、外食費、肉類及水產品亦漲 13.74％、5.43％、3.14％、2.88％及2.58％，惟蛋類價格下跌22.20％，抵銷部分漲幅。

值得注意的是，房租類年漲2.56%，較上月漲幅持續擴大，外食漲幅3.14%也屬高檔，顯示通膨壓力仍未消退。

CPI 外食

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