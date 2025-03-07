2月CPI年增1.58% 寫近4年新低

主計總處今天公布2月消費者物價指數（CPI）年增1.58%，為近4年最低水準，主要是去年2月適逢農曆春節，基期較高所致；扣除蔬果、能源後的核心CPI年增0.98%，為逾4年最低。不過觀察前2月平均CPI年增率為2.12%，仍突破2%的通膨警戒線。

主計總處統計，今年2月CPI的7大類中，以食物類變動較大，上漲3.98%，其中水果受到先前颱風豪雨的遞延影響，價格上漲17.16%。

至於外界關注的重要民生物資CPI，2月年減0.44%，連續7個月呈現負成長。