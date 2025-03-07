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連16紅！2月出口飆破413億美元創新高
財政部7日公布最新出口統計，2月出口413.1億美元，創歷年同月最佳，較上月增6.7％，因為上年適逢農曆春節，比基期偏低，導致年增31.5％，創連16紅紀錄。
展望今年，財政部表示，今年全球景氣大致延續溫和及擴張態勢，而人工智慧技術與相關應用加速開展，對國內半導體先進製程及資訊等供應鏈需求依然迫切，均有利支撐我國出口動能，第1、2季可望維持穩定上升趨勢，但要注意隨美國關稅政策而升高的貿易保護主義、國際地緣政治衝突等風險，對全球經濟的牽制效應。
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