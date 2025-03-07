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力挺內政部「老宅延壽」計畫！專家：政府終於找對路

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
隨著高齡化社會來臨，有很多長輩仍住在沒有電梯的公寓中，相當不方便。示意圖／聯合報系資料照
隨著高齡化社會來臨，有很多長輩仍住在沒有電梯的公寓中，相當不方便。示意圖／聯合報系資料照

台灣將長期面臨人口高齡化與住宅老舊化的雙重挑戰，內政部預計5月底前與專家討論後，針對30年以上樓高4到6層且初評安全的集合住宅提出「老宅延壽計畫」。台灣物業管理學會理事長郭紀子強調，過去都更、危老效率不彰，老屋延壽才是更好的政策方向，讓民眾在熟悉的環境中安居樂業，同時保存城市文化，都市更新也才可能速度加快。

郭紀子指出，過去的都市更新與危老政策，將焦點放在拆除重建，而非維護與再生，未能有效解決問題，甚至造成城市規劃混亂，拆除不僅摧毀城市記憶，也導致土地規劃失衡，出現許多狹小基地與竹竿型、紙片型建築物，影響都市美學與居住品質，一味發放容積獎勵，卻未考量公共財產的合理運用，最終導致城市更加混亂。

郭紀子以歐洲為例指出，當地的房屋與城市充滿韻味，人們並不會頻繁購屋，而是透過維護與修繕來延長建築壽命，也曾與前總統馬英九討論此議題，馬當時便表達不願搬離老家的心聲，反映出台灣大多數民眾對原有居住環境的情感連結。

郭紀子說，像是總統府至今仍屹立不搖，透過智慧化升級與維護繼續發揮功能，總統府可以不拆，為何一般民宅一定要被拆除？房子是可以再生延壽的，透過現代建築技術與材料，台灣現有超過500萬戶30年以上的房屋中，大多數都能透過修繕維持安全與美觀，無須拆除重建。

他也指出，拆除建築將產生大量廢棄物，與當前ESG減碳與綠建築的概念背道而馳，反而加劇環境負擔，因此，堅定支持「老宅延壽計畫」，這才是台灣都市發展的正確方向，能真正解決住宅問題，讓民眾在熟悉的環境中安居樂業，同時保存城市文化，提升居住品質。

總統府 老宅 都市更新

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